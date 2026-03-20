Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto

O Norte em Brasa chega a Rio Branco com uma proposta que foge do modelo tradicional de churrasco. Idealizado pelo PH BBQ, (@ph.bbq https://www.instagram.com/ph. bbq?igsh=MWFvcXlyeno3Z3dvbg==) o festival aposta em uma experiência gastronômica completa, com múltiplas estações, variedade de cortes e técnicas diferentes de preparo.

O evento será realizado no dia 16 de maio, no Clube dos Oficiais, e contará com seis horas de churrasco open food, além de atrações musicais ao vivo. A proposta é simples: oferecer ao público uma imersão no universo dos grandes festivais de churrasco que já são sucesso em outras regiões do país.

Diferente do formato mais comum, o Norte em Brasa não se limita ao básico. A ideia é apresentar novas possibilidades, com diferentes preparos, sabores e experiências ao longo do evento, aproximando o público acreano de um padrão mais moderno de consumo gastronômico.

Por trás desse projeto está PH, responsável pelo PH BBQ.

• De hobby à profissão

O caminho até aqui começou de forma despretensiosa, em 2021, quando o churrasco ainda era apenas um hobby. A produção de conteúdos nas redes sociais abriu portas para experiências maiores, como a participação no festival Isso é Churrasco, em São Paulo, e no Mr. Moo, um dos maiores eventos do segmento no país.

Em 2022, após enfrentar dificuldades financeiras, PH encontrou no churrasco uma oportunidade de recomeço. Começou realizando serviços pontuais, evoluiu para atendimentos mais estruturados e decidiu criar o próprio buffet.

O que antes era informal se transformou em negócio.

• Técnica, respeito e identidade

O PH BBQ se diferencia pela busca constante por técnica e profissionalização. O trabalho envolve estudo, controle do fogo e entendimento de cada tipo de preparo.

O respeito ao tempo e à proteína é um dos pilares do serviço, aliado ao cuidado na execução.

Esse conjunto se traduz no capricho, marca registrada do trabalho, que valoriza os detalhes e a experiência como um todo.

• Tradição que evolui

Mesmo com base no tradicional, o PH BBQ aposta em inovação. A proposta é trazer novas técnicas, receitas e formas de apresentação, acompanhando a evolução do churrasco em outras regiões.

A ideia não é romper com a tradição, mas ampliá-la.

• Um novo cenário para o churrasco no Acre

O crescimento do interesse por experiências gastronômicas mais elaboradas no Acre abre espaço para iniciativas como o Norte em Brasa.

Enquanto festivais desse tipo já movimentam grandes públicos em outras partes do Brasil, no estado ainda há espaço para consolidar esse formato.

O Norte em Brasa surge justamente com esse objetivo: apresentar ao público uma nova forma de viver o churrasco, com mais diversidade, técnica e experiência.

Mais informações sobre o evento podem ser acompanhadas no Instagram oficial: @norteembrasa.