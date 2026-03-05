Nos bairros de Cruzeiro do Sul o trabalho da Prefeitura não para

Em Cruzeiro do Sul o trabalho da Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação não para. Nesta quinta-feira,5, o serviço de tapa buracos é executado nos bairros João Alves e Saboeiro. No bairro da Cobal equipes do Departamento de Limpeza realizam a retirada de entulhos.

Homens e máquinas estão nas ruas durante o dia, parte da noite e sábados garantindo a manutenção da cidade.

Nesta quarta-feira, 04, a Secretaria de Obras aplicou mais de 100 toneladas de asfalto em tapa buracos em vários bairros da cidade. O Secretário de Obras, Carlos Alves destacou que os serviços de tapa buracos estão avançando e que na próxima semana deverá contemplar toda a cidade.

“Estamos avançando com nosso tapa buracos, já finalizamos as avenidas principais e agora estamos adentrando nos bairros. Somente nesta quarta-feira, foram mais de 100 toneladas de asfalto utilizadas e na próxima semana pretendemos contemplar toda a cidade”, disse Alves.