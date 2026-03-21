21/03/2026
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“Nosso capitão”: Mailza parabeniza Bolsonaro e deseja saúde em aniversário

Bolsonaro completa 71 anos e está internado há 9 dias, em Brasília

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Mailza parabeniza Bolsonaro por aniversário
Mailza parabeniza Bolsonaro por aniversário/Foto: Reprodução/Redes sociais

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, usou as redes sociais, neste sábado (21), para parabenizar o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu aniversário de 71 anos.

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Mailza parabenizou o ex-presidente e desejou força, saúde e recuperação a Bolsonaro, que está internado há 9 dias, em Brasília.

LEIA TAMBÉM: Presidente do PP diz que Mailza terá apoio de Flávio Bolsonaro para governo no Acre: “Prioridade”

“Hoje é dia de parabenizar o nosso Capitão Jair Bolsonaro por mais um ano de vida. Neste momento, desejo muita força, saúde e uma pronta recuperação. Estamos todos com você! Que este novo ciclo seja de superação e bênçãos. Parabéns, Capitão!”, disse.

Neste sábado, outras autoridades do Acre também usaram as redes sociais para celebrar o aniversário de Bolsonaro, como o prefeito Tião Bocalom e o senador Marcio Bittar.

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