“Nosso capitão”: Mailza parabeniza Bolsonaro e deseja saúde em aniversário

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, usou as redes sociais, neste sábado (21), para parabenizar o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu aniversário de 71 anos.

Mailza parabenizou o ex-presidente e desejou força, saúde e recuperação a Bolsonaro, que está internado há 9 dias, em Brasília.

LEIA TAMBÉM: Presidente do PP diz que Mailza terá apoio de Flávio Bolsonaro para governo no Acre: “Prioridade”

“Hoje é dia de parabenizar o nosso Capitão Jair Bolsonaro por mais um ano de vida. Neste momento, desejo muita força, saúde e uma pronta recuperação. Estamos todos com você! Que este novo ciclo seja de superação e bênçãos. Parabéns, Capitão!”, disse.

Neste sábado, outras autoridades do Acre também usaram as redes sociais para celebrar o aniversário de Bolsonaro, como o prefeito Tião Bocalom e o senador Marcio Bittar.