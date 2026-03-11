11/03/2026
Nova aeronave conta com UTIs neonatal e adulta e reforça atendimento aéreo no Acre; veja

O novo recurso garante segurança, tecnologia e eficiência para ampliar a capacidade de atendimento

Aeronave Caravan
Aeronave Caravan/Foto: Italo Sousa/Sejusp

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Corpo de Bombeiros, realizou a demonstração das especificações técnicas da aeronave Caravan para agentes de segurança e autoridades, na última terça-feira (11).

O novo recurso garante segurança, tecnologia e eficiência para ampliar a capacidade de atendimento. A aeronave foi entregue pelo governador Gladson Camelí e pela vice-governadora Mailza Assis em 20 de fevereiro.

A demonstração foi realizada na terça-feira

A demonstração foi realizada na terça-feira/Foto: Italo Sousa/Sejusp

A aeronave é equipada com quatro Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo duas adultas e duas neonatais, e pode operar duas delas simultaneamente.

A aquisição da aeronave reforça o atendimento aos cidadãos e somar esforços com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A aeronave é equipada com quatro UTI

A aeronave é equipada com quatro UTI/Foto: Italo Sousa/Sejusp

“Essa aeronave representa um grande ganho para a segurança pública e para a saúde do estado. Diferentemente das outras que já possuímos, ela tem maior capacidade, o que permite transportar mais equipes e apoiar missões aeromédicas. Com isso, o Estado amplia a capacidade de atendimento, inclusive nas regiões mais distantes do Acre”, destacou o coordenador do Ciopaer e secretário adjunto de Segurança, Evandro Bezerra.

A aeronave tem maior capacidade e permite transportar mais equipes e apoiar missões aeromédicas.

 

