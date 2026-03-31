Nova gestão: secretário reformula cargos na Assistência Social; veja

A estrutura da assistência social da Rio Branco passou por uma série de mudanças nesta terça-feira (30), com a publicação de vários decretos que alteram cargos estratégicos dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). As informações estão no Diário Oficial do Estado (DOE).

A principal mudança foi a saída, a pedido, de João Marcos de Souza da Luz do comando da pasta. Pouco depois, ele foi reconduzido à secretaria em outra função, passando a ocupar um cargo técnico dentro da própria SASDH. Para o lugar de secretário, o prefeito Tião Bocalom nomeou Ivan Francisco Ferreira.

As alterações também atingem outros setores da secretaria. Clara Maria Dias Martins foi nomeada diretora de Gestão Administrativa, enquanto André Luiz de Souza Pereira passa a responder pela gerência de execução orçamentária e financeira.

Além das nomeações, decretos oficializaram exonerações em diferentes cargos, incluindo funções de direção e gerência. Também houve designação interina: Suhellen Farias Costa de Lima acumulará, temporariamente, a Diretoria de Política de Assistência Social.

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