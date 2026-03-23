Novas imagens mostram resgate de vítima em ramal de Sena; veja

Novas imagens que circulam nas redes sociais mostram o resgate de um homem conhecido como pastor João após uma derrubada em um ramal de Sena Madureira, no interior do Acre. O caso ganhou repercussão pela gravidade dos ferimentos e pelas dificuldades enfrentadas durante o socorro.

Nos vídeos, é possível ver o momento em que moradores e equipes tentam retirar a vítima de uma área de difícil acesso. O homem sofreu ferimentos severos na região da cabeça após o acidente, o que aumentou a urgência do resgate.

Resgate mobilizou moradores e equipes

Devido às condições do local, o socorro foi realizado de forma improvisada, com apoio de populares que ajudaram no transporte da vítima até um ponto onde fosse possível o atendimento.

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As imagens mostram o esforço coletivo para retirar o homem da área rural, evidenciando os desafios enfrentados em ocorrências desse tipo.

Diante da gravidade da situação, um helicóptero foi acionado e se deslocou até a região para auxiliar no resgate. A aeronave foi utilizada para agilizar o atendimento e garantir a remoção da vítima com mais rapidez, diante das dificuldades de acesso por via terrestre.

Caso repercute nas redes sociais

A situação chamou atenção nas redes sociais, onde os vídeos passaram a ser amplamente compartilhados por internautas.

O episódio mostra as dificuldades de acesso a serviços de emergência em regiões isoladas, onde o deslocamento pode impactar diretamente no tempo de atendimento. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.