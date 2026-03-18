Sempre discreto com sua vida pessoal, o ator Cauã Reymond beijo Luana Mandarino vídeo reação tornou-se o centro das atenções nesta semana. Após viralizar em um momento de intimidade digno de novela com a influenciadora e ex-Rio Shore Luana Mandarino em uma praia carioca, o galã finalmente se pronunciou sobre o flagrante.

Durante a festa de 35 anos da Conspiração Filmes, no Rio de Janeiro, Cauã foi questionado sobre a “cena da vida real” que parou as redes sociais. Com bom humor, o ator tentou desconversar, mas não escondeu o momento de felicidade que está vivendo.

“Eu ando muito feliz”

Ao ser confrontado sobre o beijo cinematográfico, Cauã riu e deu uma resposta curta, mas significativa: “Eu ando muito feliz, graças a Deus. Estou super feliz. Sou reservado, mas estou feliz”, declarou. O ator ainda brincou sobre a repercussão do vídeo, afirmando que evita pesquisar o próprio nome na internet: “Foi [cinematográfico]? Eu não vi o vídeo. Me falaram. Eu tento não dar Google em mim mesmo.”

Com informações do Metrópoles.

Quem é a eleita de Cauã?

Luana Mandarino, que conquistou o coração do ator, não é estranha aos holofotes. Ela foi integrante da primeira temporada do reality show Rio Shore (MTV/Paramount+).

O casal mantém um namoro “não declarado” há quase dois anos, fugindo de grandes exposições. Recentemente, os dois foram vistos juntos na Disney, onde Cauã passava férias com a filha Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera.

Para evitar o assédio constante, Luana chegou a desativar suas redes sociais temporariamente e hoje mantém um perfil privado. Cauã, por sua vez, reforçou na festa que sua estratégia de defesa é simples: sair cada vez menos de casa.

“Vim dar uns abraços porque estamos vivendo anos muito especiais para o cinema brasileiro”, concluiu o ator, justificando sua rara aparição pública.