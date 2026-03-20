A Série B do Campeonato Brasileiro dá o pontapé inicial neste sábado (21/03) com uma roupagem totalmente nova.

Ao completar duas décadas no formato de pontos corridos, a competição decidiu inovar para aumentar o valor comercial e a emoção: a partir de agora, o acesso será decidido em playoffs, seguindo o modelo de sucesso da Championship inglesa.

A estreia acontece hoje, no Castelão, com o duelo entre Ceará e São Bernardo. Mas o que realmente muda para o torcedor e para os clubes?

O Novo Formato: A Emoção dos Playoffs

Diferente dos anos anteriores, onde os quatro primeiros subiam diretamente, a edição de 2026 terá um funil mais apertado e emocionante:

Acesso Direto: Apenas o Campeão e o Vice-campeão garantem vaga automática na Série A.

Playoffs: As equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão as duas vagas restantes em confrontos eliminatórios em novembro.

Com informações do CNN Brasil.

Rebaixamento: As quatro últimas equipes continuam caindo para a Série C sem alterações.

“O novo formato cria um ambiente de disputa permanente e mais equipes terão chances reais de acesso até o fim”, destaca Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Onde Assistir: Multitela e Novos Acordos

A transmissão da Série B em 2026 será a mais fragmentada e acessível da história. Confira o mapa das transmissões:

Disney (ESPN/Disney+): Transmitirá todos os 342 jogos dos clubes do grupo FFU, com 228 jogos exclusivos. RedeTV!, Xsports, Canal GOAT e Sportynet: Dividirão três partidas por rodada em sinal aberto e digital. Globo: Fechou acordo exclusivo para os 19 jogos como mandante de Náutico e São Bernardo.

Curiosidades dos 20 anos de Pontos Corridos

Maior Campeão: Coritiba (3 títulos).

Melhor Campanha: Corinthians (85 pontos em 2008).

Recordistas de Acesso: Avaí, Coritiba e Sport.

Com o patrocínio máster de casas de apostas em mais da metade dos clubes, a Série B se consolida como uma vitrine de marketing e resistência técnica, prometendo ser a edição mais assistida de todos os tempos.