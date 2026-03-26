Meses antes da Copa do Mundo de 2026, a FIFA revelou sua nova aposta para o mundo dos games. Desenvolvido pelos estúdios Solace Games e Enver, FIFA Heroes é uma experiência arcade focada no formato 5v5. O título marca o retorno da entidade ao setor após o fim da histórica parceria com a EA Sports.

O jogo abandona a simulação complexa em favor de partidas frenéticas de 90 segundos. O diferencial? O elenco.

Você poderá escalar lendas como Maradona e astros como Harry Kane ao lado de figuras improváveis como o deus Thor, o rei macaco Sun Wukong e mascotes oficiais das seleções da Copa (EUA, México e Canadá).

Chutes Flamejantes e Teletransporte

No FIFA Heroes, a habilidade individual vai além do drible. Cada personagem possui “Ultimate Abilities”:

Com informações do TechTudo.

Ataque: Chutes de fogo e dribles com teletransporte.

Defesa: Bloqueios magnéticos e resistências sobre-humanas.

Cenários: O trailer já revelou partidas ambientadas desde estádios futuristas até o icônico “campinho de terra” brasileiro.

Lançamentos e Plataformas.

O jogo chega primeiro para iOS, Android e PC no dia 28 de abril de 2026. Versões para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch foram confirmadas para uma data posterior, todas com suporte a progressão cruzada (cross-save).

Para os interessados em testar a novidade antes do lançamento, as inscrições para o acesso antecipado já estão abertas no site oficial (playfifaheroes.com). O game contará com sistema de temporadas e um passe de batalha com itens cosméticos e novos heróis.