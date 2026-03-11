O cenário político no Oriente Médio segue em alerta máximo. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está “são e salvo”, conforme afirmou Yousef Pezeshkian, conselheiro do governo e filho do presidente iraniano, nesta quarta-feira (11/3).

A declaração tenta acalmar os ânimos após a mídia estatal confirmar que o líder sofreu ferimentos, referindo-se a ele como um “veterano ferido da guerra do Ramadã”.

As especulações sobre o estado de saúde de Mojtaba ganharam força após a ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos iniciada em 28 de fevereiro. Pezeshkian utilizou seu canal oficial no Telegram para tranquilizar a população: “Perguntei a alguns amigos que tinham contato com ele. Eles me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo”, relatou.

Sucessão em tempos de guerra

Mojtaba Khamenei assumiu o posto mais alto da hierarquia iraniana após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques recentes conduzidos pelas forças israelenses e americanas. Desde a sua ascensão, ele ainda não se manifestou publicamente, o que alimentou boatos sobre a gravidade de suas condições físicas.

A escolha da Assembleia de Peritos

A nomeação de Mojtaba foi oficializada no último domingo (8/3) pela Assembleia de Peritos, órgão composto por 88 aiatolás. A decisão foi vista como uma tentativa de manter a continuidade do regime em um momento de vulnerabilidade extrema.

Legado: De acordo com Eshkevari Hosseinali, membro da Assembleia, Mojtaba dará continuidade ao legado de Khomeini e do “mártir” Ali Khamenei.

Mobilização: Na última segunda-feira (9/3), o Conselho de Coordenação da Propagação Islâmica convocou manifestações em todo o país para demonstrar apoio à nova liderança.

O mundo observa agora os próximos passos de Mojtaba, cujas decisões podem ditar o rumo da escalada militar ou de uma possível tentativa de trégua na região.

Fonte: Metrópoles

