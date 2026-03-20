Novo prefeito do Rio, Cavaliere, propõe ampliar o Grupo Especial do Carnaval para 15 escolas

Eduardo Cavaliere iniciou o mandato nesta sexta-feira (20/3), substituindo Eduardo Paes, que deixará o cargo para disputar o governo do estado do Rio de Janeiro

Guilherme Giagio

20/03/2026 às 21:41

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Sapucaí volta a ser gerida pela Prefeitura (Reprodução/Internet)

O novo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSB), que assumiu nesta sexta-feira (20/3), anunciou que é a favor do aumento do número de escolas de samba no Grupo Especial do Carnaval do Rio. Atualmente, são 12 agremiações, separadas em três dias. A modificação foi uma sugestão de Eduardo Paes (PSD), poucos dias antes de encerrar seu mandato de forma antecipada e transmitir o cargo ao vice-prefeito.

A concordância foi oficializada durante a cerimônia de passagem do cargo, realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, nesta sexta (20). Em seu discurso, o novo mandatário municipal oficializou: “Eu acato a sua sugestão e já quero anunciar aqui: o Carnaval do Rio terá 15 escolas no Grupo Especial”, iniciou.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Reprodução/@eduardopaes A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Reprodução/@eduardopaes Sapucaí volta a ser gerida pela PrefeituraReprodução/Internet Samba-enredo “Do verde de Coarí, vem o gás, Sapucaí!”, na Grande Rio, celebrada em 2008 foi escrita por ArlindoFoto: AF Rodrigues/ Fototeca PCRJ Carro da Beija-Flor representando Laíla, homenageado pelo samba-enredo da escola campeã em 2025Foto: Zô Guimarães

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“Vamos avançar nesse acordo com as ligas das escolas de samba e, obviamente, também fica a minha sugestão para que a Liesa convide Estácio de Sá, União da Ilha e Império Serrano para se juntarem à minha Mangueira e à sua Portela no Grupo Especial. Festa, para a gente, é coisa séria. E, quando o Rio se une e faz festa, o mundo para, admira e respeita”, afirmou Cavaliere.

Após a cerimônia, o prefeito explicou que não se tratava de uma oficialização: “Isso demanda, é claro, vai precisar de mais três barracões, precisa aumentar a subvenção no Carnaval. Isso tudo vai ser detalhado depois, mas o que eu disse aqui é que eu acato a sugestão. Foi a última sugestão do prefeito Eduardo Paes, devidamente acatada”.

De acordo com Cavaliere, as três escolas a subirem de divisão seriam União da Ilha, Império Serrano e Estácio de Sá, também conforme a sugestão de Eduardo Paes. A ascensão contrariaria a classificação da Série Ouro do Carnaval do Rio, o equivalente à segunda divisão, que teve União de Maricá, Império Serrano e Unidos de Padre Miguel nas três primeiras posições.

“Dei minha última sugestão carnavalesca ao futuro prefeito Eduardo Cavaliere e ao presidente da Liesa, Gabriel David! O Carnaval do ano que vem deveria ter cinco escolas por dia”, iniciou Paes em um post feito no X, antigo Twitter, na segunda-feira (16/3).

Nos últimos dois anos, 12 escolas de samba do Grupo Especial desfilaram na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os desfiles de elite, que anteriormente costumavam ocorrer em dois dias, foram divididos entre domingo, segunda e terça-feira, com apresentações de quatro agremiações por noite.

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Tags:Carnaval, Carnaval do Rio, Eduardo Cavalieri, prefeito do rio

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Fonte: Portal Leo Dias