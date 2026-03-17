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Novos nomes na política: artistas se preparam para entrar na disputa eleitoral

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Novos nomes na política: artistas se preparam para entrar na disputa eleitoral

Nomes como Gracyanne Barbosa e Jojo Todynho já estão se vinculando a partidos políticos para disputar as eleições de 2026 e iniciar carreira na política

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Letícia Campos

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Novos nomes na política: artistas se preparam para entrar na disputa eleitoral
(Reprodução Instagram)

          Não é novidade que nomes já conhecidos do público no meio artístico migram para o ramo político. Seguindo os passos de Tiririca, que converteu a fama em votos e se consagrou deputado federal (PSD-SP) em 2011, outras celebridades estão avaliando a possibilidade de entrar na corrida eleitoral e, quem sabe, conquistar uma posição na política.

          Com a carreira iniciada como dançarina, a ex-mulher de Belo, com participação no “Big Brother Brasil 25”, Gracyanne Barbosa já anunciou que irá disputar uma vaga de deputada por São Paulo. A bailarina formalizou sua filiação ao Republicanos na última semana de fevereiro.

          Veja as fotos

          Crédito: Reprodução Instagram @graoficial
          Gracyanne Barbosa se separou de Belo em abril de 2024Crédito: Reprodução Instagram @graoficial
          Crédito: Portal LeoDias
          Dado Dolabella concedeu entrevista para o portal LeoDias em delegacia do Rio de JaneiroCrédito: Portal LeoDias
          Divulgação: Podcast Sem Filtro
          Andressa Urach fala sobre o episódio de agressão contra o filho ao descobrir homossexualidadeDivulgação: Podcast Sem Filtro
          Reprodução: Instagram/@jojotodynho
          Jojo Todynho se manifestou sobre caso da adolescente que sofreu estupro coletivo no RioReprodução: Instagram/@jojotodynho

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          Andressa Urach também declarou o desejo de se candidatar e conquistar uma vaga na próxima legislatura do Congresso Nacional. A famosa é conhecida por confusões e por sua participação em “A Fazenda”. Atualmente, a influenciadora atua como criadora de conteúdo adulto e pretende levantar bandeiras feministas.

          Jojo Todynho também pretende conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. O partido escolhido foi o PL, o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e já conta com o aval do presidente municipal da sigla, senador Bruno Bonetti (RJ).

          Outro nome controverso que pretendia angariar um cargo político é Dado Dolabella. Apesar de acreditar que poderia se candidatar pelo MDB do Rio, seus planos foram atrapalhados pelas articulações da ala feminista da sigla de Michel Temer.

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          Tags:Andressa Urach, dado dolabella, Gracyanne Barbosa, Jojo Todynho
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          Fonte: Portal Leo Dias

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