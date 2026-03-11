11/03/2026
Número de argentinos que solicitam CPF no Brasil cresce e indica aumento da migração

Dados da Receita Federal apontam salto no número de registros feitos por cidadãos argentinos

Número de argentinos que solicitam CPF no Brasil cresce e indica aumento da migração
Quantidade de CPFs emitidos para argentinos cresce nos últimos anos e reflete busca por trabalho/ Foto: Reprodução

O número de cidadãos da Argentina que solicitaram CPF no Brasil registrou forte aumento nos últimos anos, segundo dados da Receita Federal. O total de documentos concedidos passou de cerca de 8 mil por ano, entre 2016 e 2021, para quase 40 mil apenas no ano passado.

O CPF é um dos documentos necessários para quem deseja trabalhar formalmente no país, o que indica que parte desse contingente busca oportunidades no mercado brasileiro.

O crescimento nas solicitações ocorre em meio a um movimento migratório que tem origem principalmente na província de Misiones, região localizada no extremo nordeste da Argentina. Conhecida pelo formato geográfico que lembra um “chifre”, a área faz fronteira com estados do sul do Brasil.

Essa proximidade facilita o deslocamento de argentinos para regiões como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que se tornaram destinos frequentes para quem busca emprego ou novas oportunidades econômicas.

Especialistas apontam que fatores econômicos e a busca por melhores condições de trabalho ajudam a explicar o aumento do número de argentinos que procuram regularizar sua situação no Brasil por meio da emissão do CPF.

