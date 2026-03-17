18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

NVIDIA anuncia DLSS 5 com tecnologia de renderização neural em tempo real

NVIDIA DLSS 5 promete revolucionar os games com IA neural; veja se sua placa RTX terá suporte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: NVIDIA/Reprodução

A NVIDIA sacudiu a indústria de tecnologia nesta segunda-feira (16/03) ao anunciar oficialmente o DLSS 5, a nova geração de sua tecnologia de super amostragem baseada em Inteligência Artificial.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo a gigante do hardware, este recurso representa o avanço mais significativo nos gráficos de computador desde a introdução do ray tracing em tempo real, prometendo transformar a forma como os jogos são renderizados.

O grande diferencial da NVIDIA DLSS 5 lançamento placas compatíveis jogos é a utilização de um sistema de renderização neural em tempo real.

Ao contrário das versões anteriores que focavam majoritariamente em upscaling e geração de quadros, o DLSS 5 é capaz de reconstruir iluminação complexa e aprimorar texturas de materiais (como pele, tecidos e cabelos) diretamente nos frames gerados pela GPU.

Como funciona o segredo do DLSS 5?

A tecnologia analisa dados profundos de cada quadro como vetores de movimento, cor e profundidade e aplica um modelo de IA massivamente treinado. O sistema identifica objetos específicos na cena e aplica melhorias inteligentes de dispersão de luz e reflexos realistas.

Com informações de TechTudo.

Outro ponto crucial é o controle artístico: os desenvolvedores poderão ajustar a intensidade da IA para garantir que o visual cinematográfico não altere a paleta de cores ou a direção original do jogo.

Quando chega e quais jogos terão suporte?

Embora a NVIDIA ainda faça mistério sobre quais gerações de placas GeForce RTX terão suporte total (especula-se exclusividade para as futuras RTX 50 ou atualizações para a série 40), a empresa confirmou que o lançamento ocorrerá nos próximos meses.

Confira a lista de jogos que já possuem suporte inicial confirmado:

  • Resident Evil Requiem

  • Starfield

  • Assassin’s Creed Shadows

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

  • Hogwarts Legacy

  • Black State

  • Delta Force

  • AION 2

O impacto prometido é uma fidelidade visual sem precedentes, onde a IA preenche as lacunas de processamento para entregar uma imagem que a força bruta do hardware sozinha não conseguiria alcançar.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.