A NVIDIA sacudiu a indústria de tecnologia nesta segunda-feira (16/03) ao anunciar oficialmente o DLSS 5, a nova geração de sua tecnologia de super amostragem baseada em Inteligência Artificial.

Segundo a gigante do hardware, este recurso representa o avanço mais significativo nos gráficos de computador desde a introdução do ray tracing em tempo real, prometendo transformar a forma como os jogos são renderizados.

O grande diferencial da NVIDIA DLSS 5 lançamento placas compatíveis jogos é a utilização de um sistema de renderização neural em tempo real.

Ao contrário das versões anteriores que focavam majoritariamente em upscaling e geração de quadros, o DLSS 5 é capaz de reconstruir iluminação complexa e aprimorar texturas de materiais (como pele, tecidos e cabelos) diretamente nos frames gerados pela GPU.

Como funciona o segredo do DLSS 5?

A tecnologia analisa dados profundos de cada quadro como vetores de movimento, cor e profundidade e aplica um modelo de IA massivamente treinado. O sistema identifica objetos específicos na cena e aplica melhorias inteligentes de dispersão de luz e reflexos realistas.

Com informações de TechTudo.

Outro ponto crucial é o controle artístico: os desenvolvedores poderão ajustar a intensidade da IA para garantir que o visual cinematográfico não altere a paleta de cores ou a direção original do jogo.

Quando chega e quais jogos terão suporte?

Embora a NVIDIA ainda faça mistério sobre quais gerações de placas GeForce RTX terão suporte total (especula-se exclusividade para as futuras RTX 50 ou atualizações para a série 40), a empresa confirmou que o lançamento ocorrerá nos próximos meses.

Confira a lista de jogos que já possuem suporte inicial confirmado:

Resident Evil Requiem

Starfield

Assassin’s Creed Shadows

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Hogwarts Legacy

Black State

Delta Force

AION 2

O impacto prometido é uma fidelidade visual sem precedentes, onde a IA preenche as lacunas de processamento para entregar uma imagem que a força bruta do hardware sozinha não conseguiria alcançar.