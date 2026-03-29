“O Acre foi comprado?”: vídeo de influencer resgata história da anexação do Estado

A criadora de conteúdo de turismo Marina Guargna fez mais um vídeo sobre o Acre, onde tem realizado uma verdadeira série explicando sobre as nuances do Estado. Neste domingo (29), ela contou, de forma didática, uma das histórias mais curiosas sobre o Brasil: a anexação do Acre ao País.
No conteúdo, que integra uma série já com quatro vídeos sobre o estado, Marina explica que a resposta é sim, mas com contexto. “O Acre fazia parte da Bolívia”, lembra, ao destacar que, no fim do século XIX, milhares de brasileiros ocuparam a região atraídos pela borracha, produto altamente valorizado na época.
LEIA TAMBÉM: Influenciadora inicia temporada no Acre e destaca cultura e gastronomia
Segundo ela, o conflito começou quando a Bolívia tentou retomar o controle da área e cobrar impostos. “Os brasileiros se revoltaram e começaram uma guerra pouco falada na história do Brasil: a Revolução Acreana”, afirma. O movimento, liderado por seringueiros e figuras organizadas, resultou na expulsão das forças bolivianas e na criação da chamada República do Acre, um período em que o território chegou a ser independente.
“Sim, por um momento, o Acre não era nem Brasil nem Bolívia”, destaca a criadora.
O impasse se agravou quando a Bolívia tentou arrendar a região a um grupo estrangeiro com capital dos Estados Unidos, o que acendeu o alerta no governo brasileiro. A solução veio em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis.
“Em troca do Acre, o Brasil paga 2 milhões de libras esterlinas, promete construir uma ferrovia e ainda cede uma pequena parte do seu território”, explica Marina.