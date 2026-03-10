O filme “O Agente Secreto”, ambientado no Recife da década de 70, não é apenas um sucesso de crítica, mas um verdadeiro quebra-cabeça linguístico. Para chegar ao Festival de Cannes e à corrida pelo Oscar neste domingo (15), a obra de Kleber Mendonça Filho passou por um rigoroso processo de tradução.
O desafio? Fazer com que termos como “pirraça”, “mambembe” e “raparigueiro” fizessem sentido para quem nunca pisou no Nordeste brasileiro.
A estratégia por trás das gírias
De acordo com os profissionais responsáveis pelas legendas em inglês e francês, a missão foi além de trocar palavras; foi necessário traduzir intenções culturais. O termo “pirraça”, que abre o longa, foi adaptado como mischief (travessura), mas com a carga política de “trambicagem” e corrupção que o contexto da época exigia.
Já para a clássica “dor de corno”, a saída foi utilizar you’ve been made a cuckold (você foi feito de chifrudo), garantindo que a sofrência do locutor de rádio fosse compreendida em qualquer lugar do globo.
O que permaneceu em português
Algumas expressões foram mantidas propositalmente no original para preservar a identidade nacional. Palavras como:
-
Macumba
-
Coxinha
-
Dona (como forma de tratamento)
Segundo o diretor, essas escolhas servem para manter o “corpo estranho” e a autenticidade da obra, forçando o espectador estrangeiro a mergulhar na realidade local sem filtros excessivos.
Adaptações curiosas (Glossário)
Para que o filme funcionasse nos editais internacionais e nas premiações, expressões típicas ganharam novas roupagens:
-
Bigu: Virou ride (carona).
-
Danosse: Foi adaptado para crissakes (pelo amor de Deus).
-
Raparigueiro: Traduzido como whore lover (amante de prostitutas).
-
Mai rapaz: Ficou como goodness me (valha-me Deus).
Mediação Cultural
Para Muriel Pérez, que adaptou o roteiro para o francês, o trabalho foi ser uma “ponte”. Ela precisou explicar desde a presença de tubarões em Pernambuco até o significado da La Ursa no Carnaval, garantindo que o público de fora entendesse o preconceito regional e as nuances sociais do Brasil de 1977.
“O Agente Secreto” chega à cerimônia do Oscar com quatro indicações, provando que, mesmo com as barreiras da língua, a história pernambucana conseguiu se fazer entender universalmente.
Fonte: g1
Redigido por ContilNet