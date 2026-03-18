O Embaixador chegou! Veja os valores para o show de Gusttavo Lima em Barretos

Ingressos para show de Gusttavo Lima chegam a R$ 2.1 opções para todos os bolsos

Ana Clara Andrade

18/03/2026 às 18:17

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Gusttavo Lima em Barretos (Reprodução / Instagram)

Gusttavo Lima não é apenas o Embaixador da Festa do Peão de Barretos neste ano, como também promete um show à altura do título. Para quem quiser acompanhar a apresentação do cantor na 71ª edição do evento, os setores e valores já foram divulgados. Há opções que vão da pista a uma experiência premium no camarote, com comida e bebida liberadas.

A Festa do Peão de Barretos já tem data marcada para 2026 e promete, mais uma vez, movimentar o interior de São Paulo, entre os dias 20 e 30 de agosto, no Parque do Peão. Entre os destaques da programação está Gusttavo, embaixador da festa e um dos nomes mais aguardados pelo público. O cantor sobe ao palco nos dois sábados do evento, datas que costumam concentrar grande parte do público.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Gusttavo Lima em BarretosReprodução / Instagram Gusttavo Lima como embaixadoReprodução / Instagram Gusttavo Lima em uma edição do ButecoReprodução: Instagram/@gusttavolima Gusttavo Lima também adere à moda “quiet luxury”Foto: AgNews Gusttavo LimaFoto: Reprodução/YouTube @gusttavolimaoficial Gusttavo LimaFoto: Divulgação

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Além das atrações musicais, a festa mantém sua tradição com competições de rodeio em diferentes modalidades, reunindo competidores do Brasil e do exterior. Tudo isso aliado a uma infraestrutura completa, com diversos setores pensados para diferentes perfis de público. Na pré-venda, os ingressos variaram bastante de acordo com a experiência escolhida.

Pista – R$ 450

Pista Gold – R$ 450

Camarote da Gente – R$ 560

Área VIP – R$ 720

Pista Prime – R$ 1.170

Camarote Arena Premium – cerca de R$ 1.170

Camarote Open Super Bull Ballantine’s (open bar) – R$ 1.275

Camarote Brahma (open bar e open food) – R$ 2.190

Vale destacar que esses preços foram praticados durante a pré-venda exclusiva, o que indica que os próximos lotes podem sofrer reajustes quando começarem as vendas gerais. Outro ponto importante é o cadastro facial, exigido no momento da compra para validação do ingresso, então, quem pretende garantir presença já deve se antecipar para evitar contratempos.

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Tags:Buteco do Gusttavo Lima, Embaixador, Embaixador Classic, Festa do Peão de Barretos, Gusttavo, Gusttavo Lima

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Fonte: Portal Leo Dias