O prime time da TV, hoje, não faz nem mais jus ao nome

Faixa nobre não é mais o espaço das grandes produções

O prime time já foi um espaço reservado pela televisão para as suas grandes produções, as mais sofisticadas, que reuniam o que havia de melhor para oferecer.

Só que não mais.

E não vai aí nenhum saudosismo, mas a simples comprovação de uma triste realidade.

Foi tudo desaparecendo por completo e por aí um menu bem variado, diante dos tantos projetos mais ambiciosos que tivemos, produzidos no humor, música e também dramaturgia, além daquilo que as novelas sempre apresentam.

Lamentavelmente, isso ficou no passado. Do que já tivemos, quase mais nada restou em praticamente emissora nenhuma.

Não há interesse ou sobra incapacidade.

A chamada faixa nobre foi empobrecida e limitada a eventos circunstanciais, de “BBB” a “Fazenda” como principais, capazes de mobilizar audiência por determinado período, mas invariavelmente presos a cartilhas, que não permitem avançar o sinal. Artisticamente, é quase nada.

Por preguiça ou não saber nem repetir o que em outros tempos já fizemos tão bem, a televisão foi deixando de lado muito daquilo que, durante tanto tempo, representou o seu principal cartão de visitas.

Vez da Anitta

Anitta e Globo já têm tudo acertado para a produção de um “Som Brasil Especial”.

A cantora, hoje, é uma das principais representantes dessa virada da música brasileira para o mercado global. Gravações em breve.

(Crédito: Bob Paulino)

Muita calma – 1

O primeiro capítulo de “A Nobreza do Amor”, nova novela das seis da Globo, foi quase inteiramente colocado sob a responsabilidade de Lázaro Ramos.

Tudo muito em cima do seu personagem e ele, claro, arrebentou.

Muita calma – 2

Mas convém esclarecer: “A Nobreza do Amor”, como história e ambientação, chega com uma proposta bem diferente das recentes produções das 18h.

Nada do outro mundo, porém, pode levar certo tempo para o público se acostumar com a novidade.

Andamento das obras

Segundo as últimas informações, as obras da “Casa do Patrão”, em Itapecerica da Serra, não sofreram qualquer tipo de atraso.

Está tudo muito de acordo com o cronograma, inclusive a preparação para a colocação do telhado nas casas ainda nesta semana.

Boa aposta

O mundo mudou bastante, mas ainda tem artista que “amarela” e evita diálogos com a concorrência, por medo de fechar as portas na Globo.

Mas, o fato é que a escolha de Leandro Hassum para a apresentação da “Casa do Patrão” foi inusitada, surpreendente e tem tudo para dar certo. Talento ele possui de sobra.

(Leandro Hassum /Globo/Cadu Pilotto)

Pressão em cima

A entrada da Banijay, por meio de Endemol e A Fábrica, na produção de novelas verticais, promete um sacode dos mais interessantes nesse segmento.

Mas não é só isso! Vai mexer positivamente com a qualidade de conteúdo e mercado.

Olha essa – 1

Record e Seriella querem mesmo trabalhar com nomes diferentes e mais conhecidos nas suas próximas séries bíblicas. Evitar repetições, antes muito comuns, para chamar mais atenção das plataformas de streaming.

Os diretores recém-contratados têm também essa incumbência.

Olha essa – 2

Em cima disso, chega a informação de que o diretor-geral Carlos Manga Júnior sondou Fábio Assunção, artista com a cara da Globo, para viver um dos principais papéis da série “A ira do herdeiro”.

Só que, desta vez, não deu. O Fábio já está comprometido com outros projetos. Fica para a próxima.

(Fábio Assunção /Globo/ Manoella Mello)

Homens trabalhando

Em comemoração aos seus 25 anos nesta quinta-feira, o canal BandNews TV está disparando as obras do novo estúdio/redação.

Por conta disso, o seu pessoal será acomodado provisoriamente na redação de jornalismo da Band e da rádio, no 1º andar.

Nada ainda

Por enquanto, a volta da dramaturgia no SBT não vai além de um simples desejo da sua direção.

Ainda são muito tímidas as providências a respeito. Só algumas – poucas – conversas.

Tiro ao alvo

Galvão Bueno e Neto não foram amigos de infância, longe disso… Mas já tiveram bons momentos profissionais juntos nos tempos de Band e até no Prime Video.

Agora, por causa de audiência e concorrência nas noites de segunda-feira, ficam se bicando no ar e fora dele. Onde já se viu?! E por tão pouco.

Bate – Rebate