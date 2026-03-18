18/03/2026
ContilPop
O que aconteceu? entenda o post de arrependimento de Virginia e Zé Felipe
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival

O que aconteceu? entenda o post de arrependimento de Virginia e Zé Felipe

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe post arrependimento ex-casal tornaram-se o assunto principal das redes sociais nesta quarta-feira (18/03).
Reprodução/Instagram

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe post arrependimento ex-casal tornaram-se o assunto principal das redes sociais nesta quarta-feira (18/03).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O ex-casal chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar reflexões extremamente parecidas sobre o passado, erros e aprendizados, levantando suspeitas de “indiretas” ou sintonia entre os dois.

Tudo começou quando o cantor Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Questionado se mudaria algo em sua trajetória, ele foi categórico: “Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje”, afirmou o artista, descartando qualquer sentimento de culpa pelo que passou.

Com informações de Metrópoles.

Coincidência ou Conexão?

Apenas duas horas após a declaração de Zé Felipe, Virginia Fonseca publicou um trecho de uma entrevista antiga ao jornalista Cesar Filho. No vídeo, a influenciadora reforça uma filosofia de vida idêntica à do ex-companheiro, focando na evolução pessoal através dos tropeços.

“Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai falava que tinha um buraco lá, mas eu precisava ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo”, disse Virginia. Na legenda, ela ainda enfatizou que está em constante mudança e que cada experiência foi vital para o seu crescimento atual.

Reação da Web e Especulações

A semelhança no discurso não passou despercebida pelos internautas, que inundaram o X (antigo Twitter) e os comentários do Instagram com teorias sobre a relação dos dois. Muitos acreditam que as postagens foram uma forma de “alfinetada” mútua ou uma demonstração de que ainda compartilham os mesmos valores.

  • “Gente, na cara que foi uma indireta”, comentou um usuário.

  • “Esses aí ainda se amam e ficam se alfinetando. Ainda vão voltar”, especulou outro seguidor esperançoso.

Apesar dos rumores, ambos seguem suas rotinas profissionais e pessoais de forma independente, mas mostram que, quando o assunto é maturidade sobre o passado, parecem estar na mesma página.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.