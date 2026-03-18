Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe post arrependimento ex-casal tornaram-se o assunto principal das redes sociais nesta quarta-feira (18/03).

O ex-casal chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar reflexões extremamente parecidas sobre o passado, erros e aprendizados, levantando suspeitas de “indiretas” ou sintonia entre os dois.

Tudo começou quando o cantor Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Questionado se mudaria algo em sua trajetória, ele foi categórico: “Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje”, afirmou o artista, descartando qualquer sentimento de culpa pelo que passou.

Com informações de Metrópoles.

Coincidência ou Conexão?

Apenas duas horas após a declaração de Zé Felipe, Virginia Fonseca publicou um trecho de uma entrevista antiga ao jornalista Cesar Filho. No vídeo, a influenciadora reforça uma filosofia de vida idêntica à do ex-companheiro, focando na evolução pessoal através dos tropeços.

“Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai falava que tinha um buraco lá, mas eu precisava ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo”, disse Virginia. Na legenda, ela ainda enfatizou que está em constante mudança e que cada experiência foi vital para o seu crescimento atual.

Reação da Web e Especulações

A semelhança no discurso não passou despercebida pelos internautas, que inundaram o X (antigo Twitter) e os comentários do Instagram com teorias sobre a relação dos dois. Muitos acreditam que as postagens foram uma forma de “alfinetada” mútua ou uma demonstração de que ainda compartilham os mesmos valores.

“Gente, na cara que foi uma indireta” , comentou um usuário.

“Esses aí ainda se amam e ficam se alfinetando. Ainda vão voltar”, especulou outro seguidor esperançoso.

Apesar dos rumores, ambos seguem suas rotinas profissionais e pessoais de forma independente, mas mostram que, quando o assunto é maturidade sobre o passado, parecem estar na mesma página.