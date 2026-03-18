Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe post arrependimento ex-casal tornaram-se o assunto principal das redes sociais nesta quarta-feira (18/03).
O ex-casal chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar reflexões extremamente parecidas sobre o passado, erros e aprendizados, levantando suspeitas de “indiretas” ou sintonia entre os dois.
Tudo começou quando o cantor Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram. Questionado se mudaria algo em sua trajetória, ele foi categórico: “Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje”, afirmou o artista, descartando qualquer sentimento de culpa pelo que passou.
Com informações de Metrópoles.
Coincidência ou Conexão?
Apenas duas horas após a declaração de Zé Felipe, Virginia Fonseca publicou um trecho de uma entrevista antiga ao jornalista Cesar Filho. No vídeo, a influenciadora reforça uma filosofia de vida idêntica à do ex-companheiro, focando na evolução pessoal através dos tropeços.
“Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai falava que tinha um buraco lá, mas eu precisava ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo”, disse Virginia. Na legenda, ela ainda enfatizou que está em constante mudança e que cada experiência foi vital para o seu crescimento atual.
Reação da Web e Especulações
A semelhança no discurso não passou despercebida pelos internautas, que inundaram o X (antigo Twitter) e os comentários do Instagram com teorias sobre a relação dos dois. Muitos acreditam que as postagens foram uma forma de “alfinetada” mútua ou uma demonstração de que ainda compartilham os mesmos valores.
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“Gente, na cara que foi uma indireta”, comentou um usuário.
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“Esses aí ainda se amam e ficam se alfinetando. Ainda vão voltar”, especulou outro seguidor esperançoso.
Apesar dos rumores, ambos seguem suas rotinas profissionais e pessoais de forma independente, mas mostram que, quando o assunto é maturidade sobre o passado, parecem estar na mesma página.