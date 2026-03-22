O que é red pill e por que o termo cresce nas redes sociais

O termo “red pill” tem ganhado espaço nas redes sociais e ampliado discussões sobre comportamento, relações e discursos na internet. A expressão, que surgiu no filme Matrix, passou a ser usada com novos significados ao longo dos anos.

Na obra, “tomar a pílula vermelha” representa enxergar a realidade além das aparências. No ambiente digital, no entanto, o conceito foi apropriado por grupos que defendem visões específicas sobre relações entre homens e mulheres, muitas vezes associadas a ideias de hierarquia de gênero.

De acordo com especialistas, esse tipo de discurso pode estar ligado a comportamentos de controle e à forma como alguns homens lidam com emoções e frustrações. Na infância e adolescência, por exemplo, muitos ainda são expostos a padrões que desestimulam a vulnerabilidade, o que pode influenciar a construção dessas visões.

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Além disso, conteúdos ligados ao tema costumam se espalhar rapidamente nas redes, impulsionados por algoritmos e pelo engajamento em discussões polarizadas. O fenômeno também é reforçado por comunidades on-line que compartilham narrativas semelhantes.

O crescimento do termo reacende debates sobre igualdade de gênero, saúde emocional e o impacto de conteúdos digitais no comportamento social, especialmente entre jovens.

Metrópoles