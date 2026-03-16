O amor que resistiu a quase sete décadas encontrou sua última e mais pura expressão em um “oi” carregado de afeto. Benedicto de Lima, de 90 anos, faleceu em São Paulo, mas não antes de realizar seu último desejo terreno: despedir-se de Nilta, de 86 anos, sua companheira de vida desde 1957.

O registro do momento, feito por uma das netas da família, mostra o idoso descansando em paz minutos após receber o último beijo da esposa, em uma cena que paralisou a internet nesta segunda-feira (16/03).

Entenda a história

União histórica: O casal iniciou sua trajetória em Promissão (SP), onde Benedicto foi diretor da escola de Nilta; casados há 67 anos, construíram uma família com três filhos.

Luto sucessivo: A saúde de Benedicto começou a declinar após a perda do filho mais velho em 2024, o que motivou a mudança do casal para a capital paulista para cuidados médicos.

A última espera: O idoso, que sempre disse querer chegar aos 90 anos, atingiu a meta e parece ter “segurado” a partida até que Nilta entrasse no quarto.

Legado de afeto: Após o encontro e o beijo de despedida, Benedicto partiu silenciosamente, deixando um exemplo de devoção.

Uma vida de intelecto e devoção

Para o neto do casal, o médico João Dias, a partida do avô foi o fechamento perfeito de um livro de extrema lucidez. Benedicto foi um homem de intelecto notável, com passagens pela Petrobras e uma carreira de mais de 50 anos como radialista no interior paulista. “Meu avô tinha um domínio vasto de física e química, mas sua maior marca era o amor pela minha avó. Ele falava isso para todo mundo”, conta João.

O conforto após o viral

Embora a família tenha guardado o vídeo por meses em respeito ao luto, a decisão de compartilhar o momento trouxe uma inesperada onda de solidariedade. Nilta, que completa 87 anos nesta semana, vive hoje próxima à filha e encontra conforto nas mensagens de carinho que recebe de seguidores de todo o país.

“A gente achou que seria difícil, foram perdas grandes em pouco tempo, mas hoje ela está bem e sente esse amor que o vídeo espalhou”, afirma o neto. Como forma de agradecimento, a família planeja uma celebração especial para o aniversário de Nilta, transformando a dor da saudade em um tributo à vida de Benedicto.

Fonte: Metrópoles

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