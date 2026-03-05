07/03/2026
ContilPop
OAB aciona Justiça contra operadoras e plataformas para barrar golpe do ‘falso advogado’ no Acre

A OAB sustenta na ação que o fenômeno tem dimensão coletiva e estrutura, que caracteriza uma modalidade de fraude digital massificada

OAB/AC aciona Justiça contra golpe do falso advogado
OAB/AC aciona Justiça contra golpe do falso advogado/Foto: Assessoria OAB/AC

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) ajuizou uma ação civil pública para combater o golpe do falso advogado, que utiliza nome e imagem de profissionais para induzir cidadãos a realizar pagamentos indevidos.

A iniciativa busca responsabilizar operadoras de telefonia e plataformas digitais, além de exigir a adoção de medidas efetivas de segurança para prevenir novas vítimas, proteger a advocacia e reforçar a confiança da sociedade.

A OAB sustenta na ação que o fenômeno tem dimensão coletiva e estrutura, que caracteriza uma modalidade de fraude digital massificada, além de apontar que falhas de sistema nos serviços de telecomunicações e plataformas digitais facilitam a criação e manutenção de perfis falsos.

LEIA TAMBÉM: Falso advogado faz vítimas em Sena e moradores perdem dinheiro após cair em golpe

A presidente da OAB Acre em exercício, Thaís Moura, destacou que a medida busca proteger tanto a população quanto a advocacia.

“Estamos diante de uma fraude que se espalha pelo país e que se aproveita da confiança que a sociedade deposita na advocacia. Não se trata apenas de um problema individual, mas de um fenômeno coletivo que exige resposta institucional firme. A ação busca garantir mais segurança para os cidadãos e para os profissionais que têm seus nomes utilizados de forma criminosa”, afirmou.

A OAB/AC requereu a concessão de tutela de urgência para que as empresas demandadas apresentem e implementem um plano de ação voltado à prevenção da criação de perfis falsos e à diminuição da ocorrência do golpe.

 

