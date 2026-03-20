“Obra que conta nossa história”, diz Mailza ao entregar Palácio revitalizado

A entrega da revitalização do Palácio Rio Branco, nesta sexta-feira (20), não marca apenas a reabertura de um dos principais símbolos históricos do Acre, mas também reforça o compromisso com a preservação da memória e a ampliação do acesso à cultura. A vice-governadora Mailza Assis, responsável pela destinação de mais de R$ 3,8 milhões para a obra ainda como senadora, destacou o significado do investimento.

“Uma obra que conta a nossa história precisa ser preservada. Esse foi o intuito quando destinei a emenda. Aqui fica a memória de todos nós, para as crianças e para as futuras gerações”, afirmou.

Segundo Mailza, a revitalização vai além da estrutura física e faz parte de um projeto mais amplo de valorização cultural no estado. “É o compromisso de reforçar a nossa cultura e valorizar a nossa história. Vamos trabalhar durante todo o mandato não apenas com o Palácio, mas também com a revitalização da Biblioteca Pública, do Teatro Municipal e outros incentivos à cultura”, completou.

Outro ponto destacado pela vice-governadora foi a ampliação da acessibilidade no espaço, considerada essencial dentro das políticas públicas. “Nenhuma obra pode ser pensada sem inclusão. A acessibilidade faz parte da garantia de direitos e da justiça social. É um compromisso do governo trabalhar para atender toda a população”, enfatizou.