20/03/2026
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Onça-pintada é resgatada após ficar presa em canal de usina

Operação durou cerca de oito horas e mobilizou equipes ambientais

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Onça-pintada é resgatada
Onça-pintada é resgatada/Foto: Reprodução

Uma onça-pintada foi resgatada após ficar presa em um canal de uma usina de energia na cidade de Juscimeira, no Mato Grosso, a cerca de 160 quilômetros de Cuiabá. A operação foi concluída na noite desta quinta-feira, 19, após horas de trabalho das equipes envolvidas.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o animal apresentava dificuldades para sair da água por conta própria, o que exigiu uma ação coordenada para garantir o resgate em segurança.

Nesse sentido, equipes da Polícia Ambiental e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) também foram acionadas para auxiliar na ocorrência, contribuindo com suporte técnico durante toda a operação.

Segundo o bombeiro responsável pelo atendimento, o processo de retirada da onça durou aproximadamente oito horas, com início por volta das 11h30 e finalização às 19h40.

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Além disso, durante a avaliação realizada no local, foi constatado que o animal apresentava quadro de hipotermia, o que inviabilizou a realização de sedação naquele momento.

Diante disso, os profissionais optaram por utilizar uma plataforma, geralmente empregada na limpeza das grades da usina, para realizar a retirada do animal de forma segura.

Após o resgate, a onça-pintada foi devolvida ao seu habitat natural, sem registro de ferimentos graves.

O caso chamou atenção pela complexidade da operação e pela mobilização de diferentes órgãos para garantir a preservação do animal.

Metrópoles

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