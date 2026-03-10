10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Onde assistir Newcastle x Barcelona pela Champions League?

A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) no estádio St. James' Park, na Inglaterra; equipes buscam vantagem no primeiro duelo das oitavas de final

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Onde assistir Newcastle x Barcelona pela Champions League?
Reprodução

O cenário europeu para o futebol de elite volta a ferver nesta terça-feira (10/3). Newcastle x Barcelona se enfrentam pelas oitavas de final da Champions League 2026, em um confronto que coloca frente a frente o ascendente projeto inglês contra a tradição renovada dos catalães. A partida promete ser um dos grandes espetáculos da temporada, reunindo elencos recheados de estrelas mundiais.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O Newcastle chega a esta fase após superar o Qarabag nos playoffs, demonstrando força jogando sob seus domínios. Já o Barcelona avançou diretamente da fase de grupos, consolidando a 5ª melhor campanha geral da competição e vindo de uma goleada por 4 a 1 sobre o Copenhagen em sua última apresentação no torneio.

Transmissão e Horário

Para o torcedor brasileiro que não quer perder nenhum lance de Newcastle x Barcelona, a partida terá cobertura completa em múltiplas plataformas.

  • Onde assistir: TNT (TV Fechada) e Max (antiga HBO Max – Streaming).

  • Horário: 17h (Horário de Brasília).

  • Local: Estádio St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra.

Prováveis Escalações

Os técnicos devem mandar a campo força máxima para garantir uma vantagem confortável antes do jogo de volta no Camp Nou.

Equipe Goleiro Defesa Meio-Campo Ataque
Barcelona Joan García É. García, Cubarsí, Martín, Cancelo Pedri, Dani Olmo, Fermín López Yamal, Lewandowski, Raphinha
Newcastle Ramsdale Trippier, Thiaw, Burn, Hall Tonali, Joelinton, Willock Barnes, Woltemade, Gordon

A partida desta tarde marca o reencontro de grandes nomes do futebol brasileiro, como Raphinha pelo Barça e Joelinton pelo Newcastle. Com a pressão da torcida inglesa e a qualidade técnica do Barcelona, a expectativa é de um jogo ofensivo e de muitos gols. Fique ligado em nossas redes para conferir o placar em tempo real e os melhores momentos deste Newcastle x Barcelona.

Fonte: InfoMoney

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.