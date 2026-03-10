Onde assistir Newcastle x Barcelona pela Champions League?

O cenário europeu para o futebol de elite volta a ferver nesta terça-feira (10/3). Newcastle x Barcelona se enfrentam pelas oitavas de final da Champions League 2026, em um confronto que coloca frente a frente o ascendente projeto inglês contra a tradição renovada dos catalães. A partida promete ser um dos grandes espetáculos da temporada, reunindo elencos recheados de estrelas mundiais.
O Newcastle chega a esta fase após superar o Qarabag nos playoffs, demonstrando força jogando sob seus domínios. Já o Barcelona avançou diretamente da fase de grupos, consolidando a 5ª melhor campanha geral da competição e vindo de uma goleada por 4 a 1 sobre o Copenhagen em sua última apresentação no torneio.
Transmissão e Horário
Para o torcedor brasileiro que não quer perder nenhum lance de Newcastle x Barcelona, a partida terá cobertura completa em múltiplas plataformas.
-
Onde assistir: TNT (TV Fechada) e Max (antiga HBO Max – Streaming).
-
Horário: 17h (Horário de Brasília).
-
Local: Estádio St. James’ Park, Newcastle, Inglaterra.
Prováveis Escalações
Os técnicos devem mandar a campo força máxima para garantir uma vantagem confortável antes do jogo de volta no Camp Nou.
|Equipe
|Goleiro
|Defesa
|Meio-Campo
|Ataque
|Barcelona
|Joan García
|É. García, Cubarsí, Martín, Cancelo
|Pedri, Dani Olmo, Fermín López
|Yamal, Lewandowski, Raphinha
|Newcastle
|Ramsdale
|Trippier, Thiaw, Burn, Hall
|Tonali, Joelinton, Willock
|Barnes, Woltemade, Gordon
A partida desta tarde marca o reencontro de grandes nomes do futebol brasileiro, como Raphinha pelo Barça e Joelinton pelo Newcastle. Com a pressão da torcida inglesa e a qualidade técnica do Barcelona, a expectativa é de um jogo ofensivo e de muitos gols. Fique ligado em nossas redes para conferir o placar em tempo real e os melhores momentos deste Newcastle x Barcelona.
Fonte: InfoMoney
Redigido por: ContilNet