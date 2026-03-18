Onde assistir Santos x Internacional?
Os times estão entre os seis com os piores desempenhos do Campeonato Brasileiro até o momento
Camila Lutfi
18/03/2026 19h30
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Atualizado 1 dia atrás
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Em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão 2026, Santos recebe o Sport Club Internacional nesta quarta-feira (18). A bola rola na Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 21h30 (horário de Brasília).
O Santos é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro e soma três empates, duas derrotas e uma vitória até aqui. O time empatou por 1 a 1 com o Corinthians na partida anterior.
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Já o Internacional é o lanterna da competição, em 20º lugar, somando quatro derrotas e dois empates, sem qualquer vitória até o momento. A partida passada acabou em derrota contra o Bahia, por 1 a 0.
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A partida do Brasileirão 2026 terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GeTV (YouTube).
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Escalações prováveis
O Internacional pode entrar em campo com Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Uma provável escalação para o Santos é: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo; Rony, Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
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Fonte: InfoMoney