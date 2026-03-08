Ônibus com passageiros tomba em rodovia federal e deixa dois mortos e dez feridos

Um ônibus que fazia a rota entre São Paulo e Pernambuco tombou às margens da BR-251, no município de Grão Mogol, no norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (8). O acidente deixou duas pessoas mortas e dez feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com os bombeiros, o veículo transportava 50 ocupantes, sendo dois motoristas, um ajudante e 47 passageiros.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram o ônibus tombado fora da pista. Os militares realizaram a sinalização da rodovia e adotaram medidas de segurança para evitar riscos de incêndio ou explosão.

O atendimento às vítimas mobilizou equipes do Samu de municípios da região, como Francisco Sá, Fruta de Leite, Cristália, Riacho dos Machados e Montes Claros, além do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

Segundo os socorristas, um homem e uma mulher já estavam mortos quando a equipe médica chegou ao local. Os demais passageiros foram avaliados e 10 pessoas precisaram ser encaminhadas para hospitais da região.

Estado de saúde dos feridos

Entre os feridos, o caso mais grave é o de um homem de 79 anos, que apresentava trauma raquimedular, trauma no tórax e fratura exposta no braço esquerdo. Ele foi socorrido pelo helicóptero do SAAV e levado para a Santa Casa de Montes Claros.

Outro ferido, um homem de 52 anos, com suspeita de fratura na região do tórax e diversas escoriações, foi encaminhado para o Hospital Mário Ribeiro, também em Montes Claros.

Outras vítimas foram levadas para o hospital de Francisco Sá. Entre elas estão:

uma mulher de 78 anos com dores no ombro esquerdo e no pescoço;

um homem de 76 anos com escoriações;

uma mulher de 76 anos com corte na face e dor lombar;

uma mulher de 60 anos com ferimento na face e dor na região cervical;

um homem de 57 anos com suspeita de fratura na clavícula;

uma mulher de 55 anos com suspeita de fratura no braço esquerdo e dor lombar;

e uma mulher de 22 anos com provável fratura de clavícula.

A filha da jovem, uma criança de seis anos, não apresentava ferimentos aparentes, mas também foi levada ao hospital para avaliação médica.

As circunstâncias do tombamento ainda não foram esclarecidas, e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades