25/03/2026
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ONU classifica tráfico de escravizados como maior crime da história; três países votam contra

Resolução cita impacto nas Américas e pede reparações

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ONU classifica tráfico de escravizados como maior crime da história
ONU classifica tráfico de escravizados como maior crime da história/Foto: Reprodução

A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, nesta quarta-feira (25), uma resolução que classifica o tráfico de africanos escravizados como o crime mais grave contra a humanidade. O texto destaca o impacto histórico da prática, que levou cerca de 12,5 milhões de pessoas a serem capturadas e enviadas à força para as Américas.

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A medida foi aprovada por 123 países. No entanto, três nações votaram contra a resolução: Estados Unidos, Israel e Argentina. Além disso, outros 52 países optaram pela abstenção, entre eles Reino Unido, Portugal e Espanha.

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Segundo o documento, a iniciativa também abre espaço para discussões sobre reparações aos descendentes das pessoas escravizadas. A proposta foi apresentada por Gana, que defende a necessidade de reconhecimento histórico e justiça.

Contudo, países que votaram contra argumentaram que a resolução pode criar uma hierarquia entre crimes contra a humanidade, tratando alguns como mais graves do que outros. Ainda assim, o texto foi aprovado pela maioria dos membros da ONU.

A resolução não é vinculativa, ou seja, não obriga os países a adotarem medidas imediatas, mas sinaliza um posicionamento político relevante sobre o tema no cenário internacional.

Globo News

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