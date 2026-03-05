Operação apura esquema de corrupção na Polícia Civil de SP

Uma operação contra a corrupção envolvendo policiais civis foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) no estado de São Paulo. Batizada de Operação Bazar, a ação é conduzida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em parceria com a Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Civil.

Vídeo: servidor do INSS é agredido por policial civil armado dentro de agência

Até o momento, cinco dos onze mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos. Entre os alvos estão um delegado titular e quatro investigadores suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.

Ao todo, também foram autorizados 25 mandados de busca e apreensão. A investigação apura crimes como corrupção e lavagem de dinheiro que teriam ocorrido dentro de delegacias especializadas, incluindo unidades do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e do 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista.

Doleiros e advogados entre os investigados

Além dos policiais civis, advogados e operadores financeiros também aparecem entre os alvos da investigação. Segundo os investigadores, doleiros conhecidos como Leonardo Meirelles e Meire Poza são citados nas apurações por suposto envolvimento em transações financeiras ilícitas que somam milhões de reais.

As autoridades apontam que o esquema utilizaria mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar valores obtidos de forma ilegal.

Correições em delegacias

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) coordena as ações, com apoio logístico da Polícia Federal para o cumprimento dos mandados judiciais. Os presos devem ser encaminhados à sede da PF para a realização dos procedimentos legais.

Paralelamente à operação, correições extraordinárias estão sendo realizadas nas delegacias citadas na investigação. O objetivo é identificar possíveis outros crimes praticados por agentes públicos.

O que diz a Secretaria de Segurança

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou, em nota, que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e que adotará todas as medidas legais e disciplinares caso irregularidades sejam confirmadas.

A pasta informou ainda que a Corregedoria da corporação participa das investigações e realizará correições extraordinárias nas unidades envolvidas para aprofundar a apuração e identificar possíveis outros ilícitos.

Segundo o governo estadual, a operação faz parte de um conjunto de diligências voltadas à investigação de eventuais irregularidades envolvendo agentes públicos.

