Operação contra o Comando Vermelho prende cinco pessoas em SP

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (11) em uma operação que mira a estrutura do Comando Vermelho no interior paulista. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e pela Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil em Rio Claro, com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
O objetivo da ação foi desarticular a estrutura logística, financeira e operacional do Comando Vermelho no interior paulista, onde o grupo é acusado de praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e homicídios.
Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão preventiva. Além dos cinco que foram cumpridos nesta quarta, seis pessoas já se encontravam presas. Os demais alvos da operação estão foragidos.
A Justiça também expediu 26 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e em Minas Gerais. Foi decretado o bloqueio de R$ 33,6 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 12 imóveis e 103 veículos.
Disputa territorial
A operação foi deflagrada em um momento de recrudescimento da criminalidade violenta na região de Rio Claro, segundo a promotoria. O MP-SP relata o acirramento de disputas territoriais entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e uma organização rival depois que uma nova liderança se aliou ao Comando Vermelho.
As investigações indicaram que o grupo utiliza veículos com fundo falso para o transporte de ilícitos, além de empresas de fachada e laranjas para a lavagem de dinheiro.
Os investigadores acreditam que a movimentação financeira dessa organização criminosa é vultosa, com registros de circulação superiores a R$ 1,19 milhão em menos de um mês.
Para lavar capitais, eram utilizadas contas de pessoas físicas e jurídicas, como construtoras e consultorias, além de contas de passagem, abertas em nome de terceiros. As transações eram feitas via Pix, TED e depósitos em dinheiro, o que dificulta o rastreamento.
A operação recebeu o nome de Linea Rubra (Linha Vermelha). Segundo o Ministério Público, o nome “representa a imposição de um limite ao avanço do Comando Vermelho no estado de São Paulo”.