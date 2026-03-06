06/03/2026
ContilPop
Operação contra violência doméstica resulta em quase 60 prisões em flagrante no Acre

Ao todo, foram efetuadas 59 prisões em flagrante e cumpridos 32 mandados de prisão judicial contra investigados por crimes como ameaça, lesão corporal, estupro e descumprimento de medidas protetivas

Polícia Civil atende dezenas de vítimas e realiza prisões por violência doméstica. Foto: Emerson Lima/ PCAC
A Polícia Civil do Acre realizou a Operação Mulheres 2026 entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em diversas regiões do estado.

A ação teve como foco o combate à violência contra a mulher. Nesse período, de acordo com a corporação, foram realizadas 552 diligências investigativas.

Ao todo, foram efetuadas 59 prisões em flagrante e cumpridos 32 mandados de prisão judicial contra investigados por crimes como ameaça, lesão corporal, estupro e descumprimento de medidas protetivas. Também nesse período foram concluídos 186 inquéritos policiais.

“Além das ações repressivas, a Polícia Civil promoveu três ações educativas, levando orientação e informação à população sobre prevenção à violência doméstica, canais de denúncia e mecanismos de proteção às vítimas, alcançando mais de 100 pessoas”, disse o órgão em nota.

“Esses números refletem o empenho das equipes em todo o estado. Nosso objetivo é garantir que as vítimas sejam acolhidas, orientadas e protegidas, ao mesmo tempo em que trabalhamos para responsabilizar os agressores. Cada ação representa um passo importante para quebrar o ciclo de violência e reforçar que a mulher não está sozinha e pode contar com a atuação da Polícia Civil”, destacou a delegada Juliana De Angelis, responsável pela coordenação da operação no Acre.

