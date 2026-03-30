30/03/2026
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Operação Curaretinga I reforça segurança com ação conjunta entre PM e Exército no Acre

De acordo com informações da assessoria do 8º BPM, a operação reúne efetivos das duas instituições

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Operação Curaretinga I reforça segurança com ação conjunta entre PM e Exército no Acre
A ação integrada tem como foco intensificar a presença das forças de segurança | Foto: Cedida

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão (8º BPM), deu início na manhã desta segunda-feira (30) à Operação Curaretinga I, realizada em parceria com o Exército Brasileiro no município de Santa Rosa do Purus.

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A ação integrada tem como foco intensificar a presença das forças de segurança, promovendo maior sensação de proteção à população e garantindo a manutenção da ordem pública tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais.

De acordo com informações da assessoria do 8º BPM, a operação reúne efetivos das duas instituições em atividades estratégicas, como patrulhamento ostensivo, abordagens e monitoramento de áreas consideradas sensíveis. A iniciativa busca coibir práticas criminosas e reforçar a tranquilidade no município, que possui desafios logísticos devido à sua localização de difícil acesso.

A parceria entre Polícia Militar e Exército é vista como fundamental para ampliar o alcance das ações de segurança, especialmente em regiões isoladas. A expectativa é de que a Operação Curaretinga I contribua para a prevenção de delitos e fortaleça a confiança da população no trabalho das forças de segurança.

A operação segue em andamento, com previsão de novas etapas e reforço nas ações ao longo dos próximos dias.

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