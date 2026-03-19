Um caso estarrecedor chocou a cidade de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (18/03). Uma mulher foi presa em flagrante sob a suspeita de ter deixado a própria filha, de apenas 3 anos, como uma espécie de “consignação” em um ponto de venda de drogas em troca de entorpecentes.

A denúncia partiu de moradores da Vila Zalla, que presenciaram a cena e acionaram o Conselho Tutelar. A Polícia Militar iniciou as buscas e localizou a mãe, que tentou fugir, mas acabou detida portando porções de drogas.

Ao ser questionada, ela confirmou que havia “trocado” a permanência da criança no local pelo acesso aos entorpecentes.

Resgate e constatação de abuso

Durante a diligência em uma residência apontada como ponto de tráfico, os policiais encontraram a menina deitada em uma cama ao lado de um homem de 60 anos. O suspeito foi preso imediatamente, e mais drogas foram apreendidas no imóvel.

Com informações do Metrópoles.

A criança foi encaminhada com urgência ao pronto-socorro municipal, onde a equipe médica confirmou o pior cenário: a menina apresentava sinais claros de abuso sexual.

Medidas Protetivas e Crimes

Além da menina de 3 anos, o Conselho Tutelar realizou o acolhimento de outro filho da mulher presa. Ambos estão sob a guarda do Estado enquanto o processo judicial avança.

O caso foi registrado na Polícia Civil com uma ficha criminal extensa: tráfico de drogas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável. Os dois suspeitos — a mãe e o homem de 60 anos permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (19/03).