Operação Ícaro leva saúde e assistência a ribeirinhos de Porto Walter

A Operação Ícaro segue avançando pelo Vale do Juruá com o objetivo de levar atendimento de saúde e assistência social a comunidades de difícil acesso. Nesta nova etapa, a missão parte de Cruzeiro do Sul com destino ao município de Porto Walter, utilizando o transporte fluvial para alcançar a população ribeirinha.

Coordenada pela Marinha do Brasil, a ação integra a 26ª edição da Operação Acre e entra na chamada “fase rio”, ampliando o alcance dos serviços oferecidos na região. A proposta é garantir atendimento mesmo em localidades onde o acesso é limitado por questões geográficas.

De acordo com o comandante do Navio Hospital Doutor Montenegro, Marcelo Camerino, a expectativa é atender cerca de 600 pessoas ao longo de três dias de missão em Porto Walter, entre os dias 26 e 28 de março. A estrutura inclui profissionais de diversas áreas, como médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, além de equipes de apoio operacional.

A operação também conta com a participação do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre, reforçando o trabalho integrado entre os órgãos públicos. Além dos atendimentos de saúde, a ação leva suporte social às famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a coordenadora regional da assistência social, Karen Carvalho, estão sendo distribuídos kits do chamado guarda-roupa social, com mais de 600 peças de roupas destinadas às comunidades atendidas.

Para garantir a chegada das equipes, o Corpo de Bombeiros disponibilizou embarcações que percorrem aproximadamente 148 quilômetros pelo Rio Juruá até Porto Walter. O comandante da corporação na missão, Josadac Cavalcante, destacou que a integração entre as instituições é fundamental para o sucesso da operação, especialmente em áreas de difícil acesso.

Enquanto os atendimentos acontecem em Porto Walter, outra frente da operação continua atuando simultaneamente em Cruzeiro do Sul. A programação da Operação Ícaro segue nos próximos dias com novas etapas, incluindo a “fase céu”, que levará os serviços aos municípios de Marechal Thaumaturgo e Jordão.