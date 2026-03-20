Operação integrada apreende arma, dinheiro e prende suspeitos no Vale do Juruá

O Vale do Juruá foi palco, no início desta semana, de uma operação integrada de segurança pública que vem apresentando resultados expressivos no combate ao crime organizado, com foco especial no tráfico de drogas.

A ação reúne forças como a Polícia Militar do Acre, Polícia Federal do Brasil e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que recebeu reforço de efetivo vindo da capital Rio Branco, além de outros órgãos de segurança.

De acordo com o subcomandante da PM no Juruá, Tales Campos, a integração entre as instituições tem sido decisiva para os resultados alcançados. “Nessa operação tivemos resultados expressivos, fruto do trabalho conjunto das forças de segurança, que culminou em uma apreensão bastante significativa na região do Paraná dos Mouras”, destacou.

O principal resultado ocorreu no rio Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves, onde dois homens foram presos em flagrante. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pelo transporte de drogas na região. Segundo as investigações, cada carregamento transportado rendia cerca de R$ 1 mil aos envolvidos.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola Taurus G2C calibre 9 mm, nove munições, um carregador, além de R$ 15.900 em dinheiro. Outros itens também foram encontrados durante a abordagem, incluindo dois jabutis e uma galinha.

Ainda nesta quinta-feira (19), o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com base em Cruzeiro do Sul, foi utilizado para transportar os presos até a delegacia, garantindo mais agilidade e segurança na condução.

A operação segue em andamento em toda a região do Juruá, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de novas prisões. As autoridades reforçam que a atuação integrada tem sido fundamental para enfraquecer o crime organizado e interromper rotas de tráfico.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular completamente a estrutura criminosa que atua na região.