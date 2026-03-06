06/03/2026
Operação integrada apreende mais de 634 quilos de maconha e prende dois homens no interior do Acre

Ação conjunta da Polícia Federal e do Gefron interceptou grande carregamento de drogas durante madrugada

Mais de 634 kg de maconha e haxixe foram apreendidos; prejuízo ao crime ultrapassa R$ 6,3 milhões.
Operação apreende 634 kg de maconha e prende dois homens/ Foto: Reprodução

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) resultou na apreensão de mais de 634 quilos de maconha e cerca de 500 gramas de haxixe na zona rural do município de Plácido de Castro, durante a madrugada desta sexta-feira (6). Dois suspeitos foram presos durante a ação.

De acordo com as forças de segurança, o entorpecente estava sendo transportado na região quando foi interceptado pelas equipes que participavam da operação integrada de combate ao tráfico de drogas na área de fronteira.

Ao todo, foram retirados de circulação aproximadamente 634 quilos de maconha, além de meio quilo de haxixe. A estimativa das autoridades é que a apreensão represente um prejuízo superior a R$ 6,3 milhões para organizações criminosas envolvidas no tráfico de entorpecentes.

Os dois suspeitos detidos foram encaminhados para os procedimentos legais e devem responder por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A apreensão faz parte de ações de fiscalização e repressão ao crime organizado realizadas de forma integrada pelas forças de segurança que atuam na região de fronteira.

