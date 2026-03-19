Operação integrada prende cinco suspeitos e apreende armas na divisa do Acre

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa na Comunidade do Gama, no município de Guajará (AM). A operação foi realizada nesta quinta-feira (19) e mobilizou equipes de diferentes instituições no combate ao crime na região de fronteira.

A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

A operação foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estavam armados e ocupavam posições de destaque dentro da organização criminosa.

Durante a ação, os policiais cercaram o imóvel indicado e conseguiram abordar os investigados. No interior da residência, foram apreendidas duas armas de fogo de uso restrito, uma pistola e um rifle adaptado para calibre .22, além de uma grande quantidade de munições de diversos calibres.

As equipes também encontraram aparelhos celulares que podem auxiliar no avanço das investigações. No momento da abordagem, alguns dos suspeitos tentaram destruir os dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a operação representa um importante avanço no enfrentamento ao crime organizado na região. “Conseguimos retirar de circulação indivíduos perigosos, inclusive foragidos da Justiça, além de apreender armas e materiais que fortaleciam a atuação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos”, afirmou.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.