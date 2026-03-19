19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Operação integrada prende cinco suspeitos e apreende armas na divisa do Acre

As equipes também encontraram aparelhos celulares que podem auxiliar no avanço das investigações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC)
A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC) | Foto: Ascom

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa na Comunidade do Gama, no município de Guajará (AM). A operação foi realizada nesta quinta-feira  (19) e mobilizou equipes de diferentes instituições no combate ao crime na região de fronteira.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A ofensiva contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

A operação foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estavam armados e ocupavam posições de destaque dentro da organização criminosa.

Durante a ação, os policiais cercaram o imóvel indicado e conseguiram abordar os investigados. No interior da residência, foram apreendidas duas armas de fogo de uso restrito, uma pistola e um rifle adaptado para calibre .22, além de uma grande quantidade de munições de diversos calibres.

Armas e celulares foram apreeendidos | Foto: Ascom

Armas e celulares foram apreeendidos | Foto: Ascom

As equipes também encontraram aparelhos celulares que podem auxiliar no avanço das investigações. No momento da abordagem, alguns dos suspeitos tentaram destruir os dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a operação representa um importante avanço no enfrentamento ao crime organizado na região. “Conseguimos retirar de circulação indivíduos perigosos, inclusive foragidos da Justiça, além de apreender armas e materiais que fortaleciam a atuação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos”, afirmou.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.