Prefeitura leva escavadeira por três dias de viagem até comunidade isolada no interior do Acre

A Prefeitura de Mâncio Lima realizou uma operação logística de grande porte para transportar uma escavadeira hidráulica até a comunidade Zumira, localizada a mais de 150 quilômetros da sede do município, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

O deslocamento do equipamento ocorreu pelo Rio Moa e durou cerca de três dias, sendo feito em uma balsa de madeira adaptada para suportar o peso da máquina. A condução foi realizada por uma equipe experiente em navegação fluvial, garantindo segurança durante todo o trajeto.

A operação levou em consideração fatores como o nível das águas, as condições de navegação e a segurança no tráfego do rio, assegurando a integridade do equipamento e da tripulação.

A escavadeira será utilizada inicialmente na preparação do terreno onde será construída a Escola Municipal Francisco Militão de Melo, na comunidade Zumira. A obra faz parte de um convênio com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, com investimento de R$ 750 mil.

Após essa etapa, o equipamento seguirá para outras localidades, incluindo a Terra Indígena Nukini e o Projeto de Desenvolvimento Sustentável São Salvador, onde será empregado na construção de açudes e melhorias na infraestrutura rural, com foco no fortalecimento da agricultura familiar.

O prefeito Zé Luiz acompanhou a operação e destacou a importância da ação para as comunidades ribeirinhas. Segundo ele, a chegada da máquina representa um novo momento para as famílias da região.

“Essa conquista vai permitir, neste primeiro momento, a preparação do terreno para a construção da escola e também avançar na diversificação da economia, com a construção de açudes e melhorias no acesso às áreas de plantio”, afirmou.

O gestor também ressaltou a necessidade de vivenciar de perto a realidade das comunidades mais isoladas. “Só entende quem vai até o local, conversa com as famílias e vê de perto as necessidades. Não é algo que se resolve apenas à distância”, completou.

Como as áreas atendidas estão dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor, toda a operação contou com acompanhamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), garantindo o cumprimento das normas ambientais e a preservação da região.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar infraestrutura, educação e desenvolvimento sustentável às comunidades mais distantes, promovendo melhorias na qualidade de vida da população ribeirinha.