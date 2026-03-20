20/03/2026
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Operação Mute apreende celular em presídio de Cruzeiro do Sul

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Operação Mute apreende celular em presídio de Cruzeiro do Sul

A Operação Mute, coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, chegou nesta quinta-feira (19) ao município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, com foco em revistas nas celas do Presídio Manoel Neri da Silva.

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Durante a ação, a Polícia Penal do Acre, com apoio de cães farejadores, localizou e apreendeu um aparelho celular dentro da unidade prisional. O objetivo da operação é impedir a comunicação de detentos com o exterior, especialmente com organizações criminosas, além de retirar drogas e outros materiais ilícitos.

A ofensiva contou com a atuação integrada de diversos órgãos, incluindo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, o Ministério Público do Acre, por meio do Gaeco, e a Polícia Federal do Brasil, através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Em etapas anteriores da operação no estado, como na capital, também foram apreendidos celulares durante as revistas nas celas. A Operação Mute acontece de forma simultânea em unidades prisionais de todo o país, com o objetivo de enfraquecer a atuação do crime organizado dentro do sistema penitenciário.

As forças de segurança destacam que ações desse tipo são fundamentais para reduzir a influência de facções criminosas, garantindo maior controle dentro dos presídios e mais segurança para a população. A operação segue em andamento, com novas fases previstas em outros municípios do Acre.

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