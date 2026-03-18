Operação Mute apreende celulares durante revista no presídio de Sena Madureira

Uma nova fase da Operação Mute foi realizada na terça-feira (17) no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com foco no combate à atuação de organizações criminosas dentro do sistema prisional.

Durante a ação, equipes da Polícia Penal realizaram uma vistoria detalhada em todos os pavilhões da unidade. A operação teve como principal objetivo localizar celulares, objetos proibidos e qualquer tipo de material que permita a comunicação dos detentos com o meio externo.

Ao final da revista, seis aparelhos celulares foram encontrados e apreendidos nas celas, onde estavam escondidos entre os pertences dos internos.

A Operação Mute é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e acontece simultaneamente em unidades prisionais de todo o país, como estratégia para interromper a comunicação ilegal e reduzir a influência de facções criminosas dentro e fora dos presídios.

A ação reforça o trabalho contínuo de fiscalização nas unidades prisionais e o esforço das autoridades para manter o controle e a segurança no sistema penitenciário.