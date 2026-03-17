17/03/2026
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Operação Mute: Polícia Penal revista celas e apreende celulares em presídio de Rio Branco

A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), realizada em todo o país

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Foram apreendidos celulares durante as revistas
Foram apreendidos celulares durante as revistas/Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

A Polícia Penal do Acre deflagrou a 10ª fase da Operação Mute na noite da última segunda-feira (16), no Núcleo de Custódia Especial da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado, conhecido como UP4, em Rio Branco.

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Durante a ação, as celas foram revistadas, com objetivo de encontrar celulares e outras formas de comunicação para cessar qualquer contato externo, bem como materiais ilícitos. Durante as revistas, a Polícia Penal conseguiu retirar dois aparelhos celulares.

A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), realizada em todo o país. Além da Polícia Penal e suas especializadas, participaram da ação a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Ministério Pública do Acre, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

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