Operação Pax cumpre mandados em Rodrigues Alves contra organização criminosa

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Pax, que teve desdobramentos também no município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

Durante a ação, equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara do Juiz das Garantias do Estado do Acre. As ordens judiciais fazem parte de um conjunto de 17 mandados executados em diferentes cidades do estado, incluindo endereços localizados em Rodrigues Alves.

Segundo as investigações, a operação tem como objetivo desarticular parte da estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa que atua no Acre. O grupo é suspeito de organizar atividades ilícitas tanto dentro de unidades prisionais quanto em bairros de alguns municípios.

As apurações indicam que integrantes da organização realizavam a movimentação de recursos e coordenavam ações criminosas por meio de grupos de mensagens instantâneas, utilizados para repassar orientações e organizar as atividades do grupo.

Ainda conforme as autoridades, o esquema incluía mecanismos de arrecadação interna entre os membros da organização, com cobranças conhecidas como “mensalidades”, além de práticas como “rifas” e “caixinhas”, utilizadas para financiar as atividades ilegais.

A operação integra uma série de ações das forças de segurança voltadas ao enfrentamento do crime organizado no Acre, buscando enfraquecer principalmente a estrutura financeira que sustenta os grupos criminosos.

Os investigados poderão responder pelo crime de integração em organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.