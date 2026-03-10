10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Operação cumpre mandados em Rodrigues Alves contra organização criminosa

Durante a ação, equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Operação Pax cumpre mandados em Rodrigues Alves contra organização criminosa

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Pax, que teve desdobramentos também no município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante a ação, equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara do Juiz das Garantias do Estado do Acre. As ordens judiciais fazem parte de um conjunto de 17 mandados executados em diferentes cidades do estado, incluindo endereços localizados em Rodrigues Alves.

Segundo as investigações, a operação tem como objetivo desarticular parte da estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa que atua no Acre. O grupo é suspeito de organizar atividades ilícitas tanto dentro de unidades prisionais quanto em bairros de alguns municípios.

As apurações indicam que integrantes da organização realizavam a movimentação de recursos e coordenavam ações criminosas por meio de grupos de mensagens instantâneas, utilizados para repassar orientações e organizar as atividades do grupo.

Ainda conforme as autoridades, o esquema incluía mecanismos de arrecadação interna entre os membros da organização, com cobranças conhecidas como “mensalidades”, além de práticas como “rifas” e “caixinhas”, utilizadas para financiar as atividades ilegais.

A operação integra uma série de ações das forças de segurança voltadas ao enfrentamento do crime organizado no Acre, buscando enfraquecer principalmente a estrutura financeira que sustenta os grupos criminosos.

Os investigados poderão responder pelo crime de integração em organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.