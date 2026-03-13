Uma operação das forças de segurança realizada na tarde desta sexta-feira (13), em Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de um foragido do sistema prisional e também na detenção de um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa que atua no bairro Miritizal.

De acordo com o coordenador do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) na região do Juruá, o tenente Fabrício Machado, entre os detidos está um indivíduo que, segundo levantamentos da inteligência policial, exercia influência dentro da organização criminosa e teria papel de comando no bairro.

“Dentre os envolvidos que foram detidos, tem um cidadão que, conforme os informes, era o ‘frente’ do bairro do Miritizal. Isso representa um duro golpe para a organização criminosa, porque é uma pessoa que manipulava e tinha certa influência dentro do grupo”, destacou o tenente.

Segundo o oficial, o suspeito tinha voz de comando dentro da área e seria responsável por determinar ações e atividades ligadas à organização na região.

Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma pequena quantidade de skank com os envolvidos, além de dinheiro em espécie. A equipe realizou buscas nas proximidades da residência onde os suspeitos estavam, mas não localizou outras porções de entorpecentes.

Apesar da quantidade encontrada não ser grande, a polícia não descarta que o local pudesse estar sendo utilizado para o armazenamento e comercialização de drogas.

“Possivelmente poderia haver uma quantidade maior de droga no local. Fizemos buscas nas áreas próximas, mas infelizmente não foi possível localizar mais entorpecentes naquele momento”, explicou Machado.

O tenente também destacou que as ações do GEFRON continuam sendo realizadas de forma constante nas comunidades, com o objetivo de combater a criminalidade e reforçar a segurança na região.