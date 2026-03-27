27/03/2026
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Operador usa escavadeira e resgata cachorro preso em buraco profundo

Vídeo mostra ação e repercute nas redes sociais

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Operador usa escavadeira e resgata cachorro preso em buraco
Operador usa escavadeira e resgata cachorro preso em buraco/Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um operador de escavadeira realiza o resgate de um cachorro que estava preso no fundo de uma escavação profunda. As imagens têm chamado atenção pela forma como a operação foi conduzida.

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No registro, a máquina é utilizada com precisão para alcançar o animal, que estava impossibilitado de sair sozinho do buraco. O operador realiza a manobra de forma cuidadosa, evitando ferir o cachorro durante a retirada.

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Além disso, o vídeo mostra que o resgate foi feito com cautela, diante do risco de desmoronamento e da profundidade do local. A ação termina com o animal sendo retirado em segurança.

A situação comoveu internautas, que destacaram a habilidade do operador e a importância da iniciativa para salvar o animal.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre onde o caso ocorreu nem sobre o estado de saúde do cachorro após o resgate.

Com informações Acre Diário

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