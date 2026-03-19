19/03/2026
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Oportunidade! Acre terá 30 vagas para mestrado em Gestão Pública; saiba mais

Convênio garante 30 vagas em curso de Gestão Pública

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Investimento total ultrapassa R$ 1,1 milhão, com recursos destinados à execução do programa ao longo de três anosnvestimento total ultrapassa R$ 1,1 milhão, com recursos destinados à execução do programa ao longo de três anos. — Foto: Reprodução

Servidores públicos do Acre terão a chance de dar um salto na formação acadêmica sem sair do estado. É que um convênio firmado entre o governo estadual e uma universidade federal vai garantir a oferta de um curso de mestrado em Gestão Pública, com 30 vagas exclusivas e aulas realizadas com apoio local, segundo informações divulgadas na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE).

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A iniciativa prevê a qualificação de servidores por meio do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Pública, com seleção específica voltada ao funcionalismo estadual. O curso será ofertado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com suporte logístico da Universidade Federal do Acre (Ufac).

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O investimento total ultrapassa R$ 1,1 milhão, com recursos destinados à execução do programa ao longo de três anos. As aulas e atividades acadêmicas devem ocorrer de forma integrada, permitindo que os participantes conciliem a rotina de trabalho com a formação.

Além da capacitação individual, a proposta também mira resultados institucionais, como o fortalecimento da gestão pública, a produção de pesquisas aplicadas e o desenvolvimento de soluções voltadas à realidade do estado.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA

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