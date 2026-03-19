19/03/2026
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Oportunidade: Fiat Cronos à venda na OLX, em Rio Branco; veja detalhes

O veículo, anunciado recentemente, apresenta uma quilometragem de 140 mil km

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O carro apresenta uma quilometragem de 140 mil km
O carro apresenta uma quilometragem de 140 mil km/Foto: OLX

Para quem busca renovar a garagem ou adquirir o primeiro veículo, uma nova oferta surgiu na plataforma OLX em Rio Branco. Trata-se de um Fiat Cronos Drive GSR 1.3 8V Flex, ano 2019.

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O veículo, anunciado recentemente, apresenta uma quilometragem de 140 mil km e, segundo o proprietário, teve um único dono. O veículo passou por todas as manutenções e revisões feitas na concessionária e está com o IPVA pago.

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“O carro é completo, incluindo ar condicionado, vidros e travas elétricas, sistema de som, conexão USB, bluetooth e câmera de ré”, diz a descrição.

O carro está sendo comercializado por R$ 55 mil, um preço que se mantém competitivo em relação à Tabela Fipe atual, de R$ 59.086, segundo o anunciante.

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