Oportunidade: Fiat Cronos à venda na OLX, em Rio Branco; veja detalhes

Para quem busca renovar a garagem ou adquirir o primeiro veículo, uma nova oferta surgiu na plataforma OLX em Rio Branco. Trata-se de um Fiat Cronos Drive GSR 1.3 8V Flex, ano 2019.

O veículo, anunciado recentemente, apresenta uma quilometragem de 140 mil km e, segundo o proprietário, teve um único dono. O veículo passou por todas as manutenções e revisões feitas na concessionária e está com o IPVA pago.

LEIA TAMBÉM: Stellantis, dona de Fiat e Jeep, anuncia investimento de R$ 30 bilhões no Brasil até 2030

“O carro é completo, incluindo ar condicionado, vidros e travas elétricas, sistema de som, conexão USB, bluetooth e câmera de ré”, diz a descrição.

O carro está sendo comercializado por R$ 55 mil, um preço que se mantém competitivo em relação à Tabela Fipe atual, de R$ 59.086, segundo o anunciante.

CONIRA AQUI O ANÚNCIO