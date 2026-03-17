Oportunidade! Saerb abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 7,1 mil

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que irão atuar no apoio administrativo e operacional do órgão. O edital foi publicado nesta terça-feira (17) e prevê aproximadamente 200 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2,5 mil e R$ 7,1 mil, conforme o cargo escolhido.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). O prazo começa às 14h do dia 17 de março e segue até 23h59 do dia 20 de abril de 2026.

Para participar, o candidato precisa preencher o formulário online, enviar a documentação exigida e pagar a taxa de inscrição, fixada em R$ 40. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, com possibilidade de quitação via cartão de crédito, caso o candidato opte por essa modalidade.

Seleção será feita por análise de currículo

Diferente de concursos tradicionais, o processo seletivo não terá prova escrita. A seleção será realizada em etapas simples:

inscrição e envio dos documentos (fase eliminatória);

análise curricular, que avalia formação e experiência profissional;

divulgação do resultado final.

Os candidatos deverão anexar documentos como comprovante de escolaridade, currículo, experiências profissionais e documentos pessoais em arquivo único no formato PDF.

Contrato temporário

Os aprovados serão contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, podendo chegar ao limite de até dois anos de atuação.

Segundo o edital, o objetivo da seleção é atender necessidades temporárias do Saerb e reforçar os serviços prestados à população, especialmente nas áreas administrativas e operacionais.

O processo seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações oficiais, incluindo resultados e comunicados, serão divulgadas nos sites do IDECAN, da Prefeitura de Rio Branco e no Diário Oficial do Estado.

Veja o edital completo:

processo seletivo