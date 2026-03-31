31/03/2026
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Oportunidade! Ufac abre concurso público com salários de R$ 5,2 mil

Inscrições começam em 6 de abril e provas serão aplicadas em maio, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

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Eleição da UFAC vai ao segundo turno
Oportunidades são distribuídas entre cargos de níveis médio/técnico (classificação D) e superior (classificação E), com lotação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. — Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou o edital nº 1, de 30 de março de 2026, que abre concurso público para o preenchimento de vagas na carreira de técnico-administrativo em educação. Ao todo, são ofertadas 8 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As informações estão do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (31).

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As oportunidades são distribuídas entre cargos de níveis médio/técnico (classificação D) e superior (classificação E), com lotação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Para nível médio e técnico, há vagas para assistente em administração, técnico em agropecuária e técnico em laboratório na área de biologia. Já para nível superior, as oportunidades são para bibliotecário-documentalista, museólogo, músico e nutricionista.

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Os salários iniciais variam de R$ 3.181,39 para cargos de nível D a R$ 5.215,39 para nível E, com acréscimo de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175. Também há possibilidade de adicional por qualificação, que pode chegar a 75% para candidatos com doutorado.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto ACCESS, entre os dias 6 de abril e 7 de maio de 2026. As taxas são de R$ 60 para cargos de nível médio/técnico e R$ 100 para nível superior. Há previsão de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões distribuídas entre língua portuguesa, informática, conhecimentos sobre o Acre, legislação e conhecimentos específicos.

As provas estão marcadas para o dia 31 de maio de 2026, com aplicação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, em dois turnos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos aprovados serão contratados pelo regime estatutário, com jornada de 40 horas semanais.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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