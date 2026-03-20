Para quem gosta de jogos onde a derrota é apenas o começo de uma nova estratégia, os roguelikes são imbatíveis. O gênero, que pune o erro com a perda do progresso da partida mas recompensa o jogador com conhecimento e melhorias permanentes, nunca esteve tão em alta.
Utilizando dados do agregador Metacritic, selecionamos os títulos que alcançaram as notas mais altas da crítica especializada. Confira o ranking:
O Top 3: Lendas do Gênero
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Caves of Qud [91]: Um colosso da ficção científica retrô. Com uma profundidade de simulação absurda, permite que você seja desde um mutante com múltiplos braços até um ciborgue em um mundo pós-apocalíptico denso e bizarro.
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Rogue Legacy 2 [88]: A sequência que aperfeiçoou o gênero “rogue-lite”. Aqui, seus filhos herdam seus bens (e suas características genéticas engraçadas) para continuar a exploração do castelo.
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Rogue Legacy [85]: O clássico original que popularizou a progressão por linhagem familiar, provando que o vício de “só mais uma rodada” é real.
Destaques Modernos e Sombras
A lista segue com títulos que exploram desde a cooperação até o horror psicológico:
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Ravenswatch [84]: Personagens de contos de fadas (como a Chapeuzinho Vermelho lobisomem) em combates intensos com visão isométrica.
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Darkest Dungeon 2 [81]: Uma viagem sombria em uma carruagem onde o maior inimigo não são os monstros, mas o estresse e a sanidade do seu grupo.
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Shiren the Wanderer [83]: O representante japonês que traz a dificuldade “raiz” das masmorras misteriosas para os tempos modernos.
Tabela de Preços e Plataformas (Março/2026)
|Jogo
|Nota
|Plataformas
|Preço Médio (PC)
|Caves of Qud
|91
|PC, Switch
|R$ 84,99
|Rogue Legacy 2
|88
|PC, PS, Xbox, Switch
|R$ 73,99
|Ravenswatch
|84
|PC, PS, Xbox, Switch
|R$ 74,99
|Darkest Dungeon 2
|81
|PC, PS, Xbox, Switch
|R$ 119,99