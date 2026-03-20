Para quem gosta de jogos onde a derrota é apenas o começo de uma nova estratégia, os roguelikes são imbatíveis. O gênero, que pune o erro com a perda do progresso da partida mas recompensa o jogador com conhecimento e melhorias permanentes, nunca esteve tão em alta.

Utilizando dados do agregador Metacritic, selecionamos os títulos que alcançaram as notas mais altas da crítica especializada. Confira o ranking:

O Top 3: Lendas do Gênero

Caves of Qud [91]: Um colosso da ficção científica retrô. Com uma profundidade de simulação absurda, permite que você seja desde um mutante com múltiplos braços até um ciborgue em um mundo pós-apocalíptico denso e bizarro. Rogue Legacy 2 [88]: A sequência que aperfeiçoou o gênero “rogue-lite”. Aqui, seus filhos herdam seus bens (e suas características genéticas engraçadas) para continuar a exploração do castelo. Rogue Legacy [85]: O clássico original que popularizou a progressão por linhagem familiar, provando que o vício de “só mais uma rodada” é real.

Destaques Modernos e Sombras

A lista segue com títulos que exploram desde a cooperação até o horror psicológico:

Ravenswatch [84]: Personagens de contos de fadas (como a Chapeuzinho Vermelho lobisomem) em combates intensos com visão isométrica.

Darkest Dungeon 2 [81]: Uma viagem sombria em uma carruagem onde o maior inimigo não são os monstros, mas o estresse e a sanidade do seu grupo.

Shiren the Wanderer [83]: O representante japonês que traz a dificuldade “raiz” das masmorras misteriosas para os tempos modernos.

Tabela de Preços e Plataformas (Março/2026)