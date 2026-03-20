20/03/2026
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Os 10 melhores jogos roguelike da história segundo o Metacritic em 2026

Metacritic revela: Os 10 jogos roguelike que você precisa jogar se gosta de desafios e mundos procedurais

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Para quem gosta de jogos onde a derrota é apenas o começo de uma nova estratégia, os roguelikes são imbatíveis. O gênero, que pune o erro com a perda do progresso da partida mas recompensa o jogador com conhecimento e melhorias permanentes, nunca esteve tão em alta.
Foto: Reprodução/Steam

Para quem gosta de jogos onde a derrota é apenas o começo de uma nova estratégia, os roguelikes são imbatíveis. O gênero, que pune o erro com a perda do progresso da partida mas recompensa o jogador com conhecimento e melhorias permanentes, nunca esteve tão em alta.

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Utilizando dados do agregador Metacritic, selecionamos os títulos que alcançaram as notas mais altas da crítica especializada. Confira o ranking:

O Top 3: Lendas do Gênero

  1. Caves of Qud [91]: Um colosso da ficção científica retrô. Com uma profundidade de simulação absurda, permite que você seja desde um mutante com múltiplos braços até um ciborgue em um mundo pós-apocalíptico denso e bizarro.

  2. Rogue Legacy 2 [88]: A sequência que aperfeiçoou o gênero “rogue-lite”. Aqui, seus filhos herdam seus bens (e suas características genéticas engraçadas) para continuar a exploração do castelo.

  3. Rogue Legacy [85]: O clássico original que popularizou a progressão por linhagem familiar, provando que o vício de “só mais uma rodada” é real.

Destaques Modernos e Sombras

A lista segue com títulos que exploram desde a cooperação até o horror psicológico:

  • Ravenswatch [84]: Personagens de contos de fadas (como a Chapeuzinho Vermelho lobisomem) em combates intensos com visão isométrica.

  • Darkest Dungeon 2 [81]: Uma viagem sombria em uma carruagem onde o maior inimigo não são os monstros, mas o estresse e a sanidade do seu grupo.

  • Shiren the Wanderer [83]: O representante japonês que traz a dificuldade “raiz” das masmorras misteriosas para os tempos modernos.

Tabela de Preços e Plataformas (Março/2026)

Jogo Nota Plataformas Preço Médio (PC)
Caves of Qud 91 PC, Switch R$ 84,99
Rogue Legacy 2 88 PC, PS, Xbox, Switch R$ 73,99
Ravenswatch 84 PC, PS, Xbox, Switch R$ 74,99
Darkest Dungeon 2 81 PC, PS, Xbox, Switch R$ 119,99

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