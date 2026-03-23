Com mundos abertos cheios de possibilidades, os jogos sandbox dão liberdade para explorar, construir e soltar a imaginação. O termo, que remete a uma “caixa de areia”, define perfeitamente títulos onde as ferramentas são dadas ao jogador para que ele crie sua própria diversão.
Para ajudar você a escolher o próximo universo para desbravar, reunimos os 10 melhores títulos do gênero com base no Metacritic, plataforma que compila as notas da crítica especializada mundial.
O Top 10 do Gênero
A lista é encabeçada pelo fenômeno cultural Minecraft, mas traz surpresas como o complexo industrial de Satisfactory e a beleza melancólica de Spiritfarer.
|Posição
|Jogo
|Nota Metacritic
|Plataformas
|1º
|Minecraft
|93
|PC, PS5, Xbox, Switch
|2º
|Satisfactory
|91
|PC, PS5, Xbox Series
|3º
|Dreams
|89
|PS4, PS5
|4º
|Subnautica
|87
|PC, PS5, Xbox, Switch 2
|5º
|Dragon Quest Builders 2
|86
|PC, PS4, Xbox, Switch
|6º
|Core Keeper
|86
|PC, Consoles, Switch
|7º
|Spiritfarer
|84
|PC, Consoles, Switch
|8º
|Dragon Quest Builders
|83
|PC, PS4, Switch
|9º
|Grounded
|83
|PC, Xbox, PS5, Switch
|10º
|Subnautica: Below Zero
|82
|PC, Consoles, Switch 2
Com informações do TechTudo.
Destaques da Lista
-
Minecraft (93): O rei indiscutível. Seja no modo criativo ou sobrevivência, o jogo da Mojang é uma plataforma de infinitas possibilidades que moldou uma geração.
-
Satisfactory (91): Para quem gosta de engenharia e automação, este título coloca você para construir fábricas colossais em um planeta alienígena. Recentemente lançado para consoles, o game vive seu auge.
-
Subnautica (87): A sobrevivência subaquática que mistura terror e beleza. Com o lançamento do Nintendo Switch 2, o jogo ganhou melhorias gráficas que o tornam ainda mais imersivo em 2026.