Com mundos abertos cheios de possibilidades, os jogos sandbox dão liberdade para explorar, construir e soltar a imaginação. O termo, que remete a uma “caixa de areia”, define perfeitamente títulos onde as ferramentas são dadas ao jogador para que ele crie sua própria diversão.

Para ajudar você a escolher o próximo universo para desbravar, reunimos os 10 melhores títulos do gênero com base no Metacritic, plataforma que compila as notas da crítica especializada mundial.

O Top 10 do Gênero

A lista é encabeçada pelo fenômeno cultural Minecraft, mas traz surpresas como o complexo industrial de Satisfactory e a beleza melancólica de Spiritfarer.

Posição Jogo Nota Metacritic Plataformas 1º Minecraft 93 PC, PS5, Xbox, Switch 2º Satisfactory 91 PC, PS5, Xbox Series 3º Dreams 89 PS4, PS5 4º Subnautica 87 PC, PS5, Xbox, Switch 2 5º Dragon Quest Builders 2 86 PC, PS4, Xbox, Switch 6º Core Keeper 86 PC, Consoles, Switch 7º Spiritfarer 84 PC, Consoles, Switch 8º Dragon Quest Builders 83 PC, PS4, Switch 9º Grounded 83 PC, Xbox, PS5, Switch 10º Subnautica: Below Zero 82 PC, Consoles, Switch 2

Com informações do TechTudo.

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