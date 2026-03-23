23/03/2026
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Os 10 melhores jogos sandbox da história segundo o Metacritic

Confira os melhores jogos de mundo aberto e construção segundo a crítica especializada

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Com mundos abertos cheios de possibilidades, os jogos sandbox dão liberdade para explorar, construir e soltar a imaginação. O termo, que remete a uma "caixa de areia", define perfeitamente títulos onde as ferramentas são dadas ao jogador para que ele crie sua própria diversão.
Foto: Reprodução/Steam

Com mundos abertos cheios de possibilidades, os jogos sandbox dão liberdade para explorar, construir e soltar a imaginação. O termo, que remete a uma “caixa de areia”, define perfeitamente títulos onde as ferramentas são dadas ao jogador para que ele crie sua própria diversão.

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Para ajudar você a escolher o próximo universo para desbravar, reunimos os 10 melhores títulos do gênero com base no Metacritic, plataforma que compila as notas da crítica especializada mundial.

O Top 10 do Gênero

A lista é encabeçada pelo fenômeno cultural Minecraft, mas traz surpresas como o complexo industrial de Satisfactory e a beleza melancólica de Spiritfarer.

Posição Jogo Nota Metacritic Plataformas
Minecraft 93 PC, PS5, Xbox, Switch
Satisfactory 91 PC, PS5, Xbox Series
Dreams 89 PS4, PS5
Subnautica 87 PC, PS5, Xbox, Switch 2
Dragon Quest Builders 2 86 PC, PS4, Xbox, Switch
Core Keeper 86 PC, Consoles, Switch
Spiritfarer 84 PC, Consoles, Switch
Dragon Quest Builders 83 PC, PS4, Switch
Grounded 83 PC, Xbox, PS5, Switch
10º Subnautica: Below Zero 82 PC, Consoles, Switch 2

Com informações do TechTudo.

Destaques da Lista

  • Minecraft (93): O rei indiscutível. Seja no modo criativo ou sobrevivência, o jogo da Mojang é uma plataforma de infinitas possibilidades que moldou uma geração.

  • Satisfactory (91): Para quem gosta de engenharia e automação, este título coloca você para construir fábricas colossais em um planeta alienígena. Recentemente lançado para consoles, o game vive seu auge.

  • Subnautica (87): A sobrevivência subaquática que mistura terror e beleza. Com o lançamento do Nintendo Switch 2, o jogo ganhou melhorias gráficas que o tornam ainda mais imersivo em 2026.

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